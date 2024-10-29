Цвет «винтажная брюнетка»: что за тренд и как добиться нужного оттенка

Сейчас очень актуальна игра оттенков волос, переливы тончайших нюансов цвета — и нет ничего удивительного, что одновременно фэшн-маятник качается и в обратную сторону, в ровную заливку оттенком. В поисках вдохновения для причесок вместо того, чтобы ориентироваться на будущие тенденции, иногда полезнее обратиться к прошлому. Это объясняет, почему классические прически возвращаются снова и снова, от челки Одри Хепберн до изысканной прически Софи Лорен. Почему-то эти формы и цвета всегда выглядят свежо, независимо от того, сколько десятилетий назад они впервые появились на свет.

Последний трендовый вариант окрашивания: винтажная брюнетка. Интересно, что это значит?

«Это очень естественный оттенок темно-коричневого. У него почти матовый цвет. Много холодных полутонов, но меньше синих, а больше желто-зеленых. В нем почти чувствуется атмосфера 50-х годов», — рассказывает стилист Евгения Куклина (стаж работы 22 года).

Почему этот цвет в тренде

Это поразительный и в то же время самый простой брюнетистый цвет волос, который не является теплым или холодным, а нейтральным. Хотя можно подумать, что нейтральный цвет легко получить, это может быть довольно сложно сделать, потому что у большинства людей есть естественные оттенки, влияющие на общий тон, которые непременно проявляются в процессе окрашивания или через некоторое время после него.

«Я думаю, что этот оттенок в тренде, потому что он противоположен светящимся теплым блондам и медовым, которые мы видим в изобилии. Кроме того, сейчас многие готовы к тому, чтобы снова быть немного более неприхотливыми в уходе, поэтому вполне логично, что сейчас более однотонный образ становится все популярнее», — утверждает стилист.

Роскошный матовый коричневый подходит всем

Еще одна причина популярности этого оттенка — похоже, что именно этот цвет может хорошо смотреться на ком угодно. Дело не столько в оттенке кожи, сколько в индивидуальном стиле. Этот оттенок проще всего получить тем, у кого каштановые или пепельные волосы.

Одно из главных преимуществ «винтажных брюнеток» — простота ухода за волосами. По словам стилиста, в зависимости от того, с чего вы начинаете, этот тон можно получить и поддерживать с помощью простого блеска. Он очень бережно относится к волосам и практически не повреждает их. К тому же, процедура окрашивания проходит очень быстро и не придется проводить часы в салоне.

Как получить винтажные брюнетистые волосы

Попросите стилиста выполнить окрашивание в холодных матовых тонах, но убедитесь, что вы не выбрали цвет с пепельно-синими или фиолетовыми бликами, которые сделают цвет слишком темным. Желто-зеленый подтон, к слову, тоже будет отражать свет и придавать шевелюре лишний блеск.