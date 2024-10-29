Ретинал и ретинол: в чем разница и что из них подойдет именно вам

Добро пожаловать в мир косметики, где одно слово может изменить все — более того, даже одна буква в слове! Разбираемся вместе с косметологом с 14-летним стажем Ириной Созиновой, чем отличается ретинол от ретинала, и почему оба эти компонента — настоящие звезды ухода за кожей. Какой из них выбрать именно вам?

Ретинол — это старый, но надежный друг

Ретинол — одна из форм витамина А. Он улучшает текстуру кожи, выравнивает тон и борется с морщинами.

«Звучит как мечта, но есть нюанс: ретинолу нужно время, чтобы превратиться в активную форму — ретиноевую кислоту, которая уже творит магию. Этот процесс может занять недели, а иногда и месяцы», — утверждает Ирина.

Плюсы: проверенный временем, подходит большинству типов кожи.

Минусы: может раздражать кожу, так что придется подождать, пока лицо привыкнет.

Ретинал — младший брат с амбициями

Ретинал (он же ретинальдегид) — это более активная версия ретинола. Он тоже превращается в ретиноевую кислоту, но гораздо быстрее. Результаты появляются быстрее, а шанс раздражения — ниже. Если ретинол — это неспешный поезд, то ретинал — скоростной экспресс.

Плюсы: работает быстрее, меньше раздражает кожу.

Минусы: пока встречается реже, чем ретинол, и стоит чуть дороже.

Почему ретинол и ретинал вызывают раздражение?

Любой витамин А — как гость на вечеринке: его встречают с распростертыми объятиями, поскольку он полезен, но если переборщить, будет не слишком весело и даже вызовет раздражение. И ретинол, и ретинал могут провоцировать появление покраснений, сухость и шелушение, особенно на первых порах. Поэтому главное правило — начинать с небольших доз и используйте их через день-два, пока кожа не адаптируется.

Когда лучше выбрать ретинол

Если вы новичок в мире антивозрастных средств и хотите начать мягко, ретинол — отличный выбор. Он работает постепенно, так что у вас будет время оценить изменения и адаптироваться.

«Используйте средства с ретинолом на ночь и не забудьте про SPF днем — солнце не любит ретинол», — советует косметолог.

Когда ретинал станет лучшим другом

Если вы уже знакомы с ретинолом и хотите большего эффекта, пора переходить на ретинал. Он быстрее выводит кожу на новый уровень напитанности и нежности, помогая избавиться от пигментации и морщин. В любом случае, не забудьте про увлажнение — даже ретинал любит, когда кожа довольна и напитана.

Можно ли использовать их вместе?

Нет, это как пытаться надеть две шляпы одновременно. Лучше выбрать что-то одно и дать коже время привыкнуть. Если вам интересно попробовать ретинал, начните очень осторожно с него, а потом решите, стоит ли возвращаться к ретинолу, если вы уже его использовали.