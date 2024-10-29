Мифы и правда об окрашивании волос: что следует знать

Ради красоты и смены имиджа женщины во все времена готовы были идти на многое. В современном мире в основном изменениям поддаются наши волосы. Благодаря разнообразию окрашивающих препаратов сменить оттенок волос не проблема.

А вот сделать это правильно, красиво и щадяще для здоровья локонов нужно уметь. И прежде чем приступать к окрашиванию волос, необходимо знать о нескольких наиболее распространенных ошибках при колорировании, чтобы избежать их и добиться изумительного результата.

О том, какие существуют виды техники, можно ли часто окрашивать волосы и при каких случаях краска быстро вымывается — в материале «Красного Севера».

Мифы о покраске волос

Окрашивание портит волосы

Многие считают, что окрашивание всегда негативно влияет на состояние волос. Однако это не всегда верно. Выбор качественной краски и правильное соблюдение инструкций могут обеспечить здоровый и стойкий цвет без значительных повреждений.

Безвредное окрашивание волос

На сегодня существует множество вариантов безвредного окрашивания волос. Есть краски, которые не проникают глубоко в кутикулу волоса и поэтому не вредят волосам. В основном в состав такой краски входят масляные компоненты, которые заменяют аммиак. Краска без аммиака выравнивает цвет волос, делает локоны сияющими.

Покраска приводит к выпадению волос

Покраска волос сама по себе не приводит к выпадению волос. Проблема может возникнуть только в случае неправильного использования продуктов или индивидуальной аллергической реакции на некоторые компоненты.

Если красить волосы летом, краска вымоется быстрее

Краска скорее не вымоется, а выгорит на солнце. Пигмент летом блекнет гораздо быстрее, при этом неважно, какая была краска и метод окрашивания. В отпуск лучше не краситься, если нет на то острой необходимости.

А вот вымывается краска одинаково круглый год — только в зависимости от того, как часто мыть голову и чем, этот процесс имеет разную периодичность.

Советы перед покраской:

Определите свой цветотип, чтобы выбрать лучший оттенок.

Применяйте краску на чистые и сухие волосы.

Следите за временем действия краски на волосах в соответствии с инструкцией.

После окрашивания обязательно используйте бальзам или маску для восстановления волос.

Реальные факты о окрашивании волос

Существует множество техник окрашивания волос, позволяющих создать разнообразные эффекты и оттенки. Вот некоторые из них:

Брондирование

Брондирование является одним из актуальных направлений, к которому прибегают достаточно часто. В ходе выполнения процедуры берется три или четыре оттенка в одной цветовой гамме. Нередко мастера делают «микс» из светлых и темных прядей, благодаря чему волосы начинают выглядеть здоровыми, естественными и красивыми.

Балаянж: нежный переход от темных корней к светлым кончикам. Визуально такая покраска придает большую густоту и объем волосам. Балаянж может сохранять свежесть до 6-10 месяцев.

Омбре: от одного цвета к другому. В классическом варианте омбре делают в каштановых или карамельных тонах. Но это не мешает представительницам молодежи выбирать необычные яркие цвета, экстравагантные оттенки. Такая покраска подходит для всех типов волос и позволяет создать как естественный, так и яркий образ.

Шатуш: свободное расположение светлых акцентов по всей длине волос. Иначе такая техника окрашивания называется французским мелированием. Шатуш подходит для всех типов волос и особенно рекомендуется для тех, кто хочет достичь эффекта выгоревших на солнце прядей. Основные плюсы техники шатуш — это натуральный результат и длительное сохранение цвета. Подобная покраска подойдет как блондинкам, так и брюнеткам.

Все перечисленные типы окрашивания волос выполняются намного сложнее, чем обычная покраска. Поэтому важно, чтобы из выполняли парикмахеры с большим опытом. Не стоит рисковать: окрашивание в домашних условиях может привести к тому, что вы испортите прическу и свое настроение.

Стоит отметить, что брондирование лучше всего подходит шатенкам и брюнеткам.

Тонирование

Тонирование — это мягкая щадящая техника для тех, кто боится испортить волосы различными химическими красящими составами. У нее есть небольшой недостаток — оттенок быстро вымывается. Зато у вас будет возможность чаще проводить эксперименты со своим образом. Сегодня в тренде как нейтральные, так и яркие оттенки, позволяющие создать разнообразные образы.

Перманентное окрашивание

Перманентные краски для волос — это основная группа красок, которая используется повсеместно для окрашивания волос. Она может не только придать другой цвет и оттенок волосам, но и закрасить седые волосы и осветлить натуральный цвет волос. В основу таких красителей входит аммиак, или его аналог — вещество, которое позволяет красящему составу проникнуть глубоко в структуру волоса и заменить существующий цветовой пигмент на новый. При этом связи между молекулами внутри волоса разрушаются, а затем выстраиваются новые — именно за счет этого цвет держится так долго.

Что следует учитывать перед изменением цвета волос

Консультация с профессионалом

Рекомендуется обратиться к опытному парикмахеру для получения советов по цвету, который подходит именно вам. Профессионал поможет определить оптимальный тон и технику покраски, учитывая особенности ваших волос и типа кожи.

Выбор правильной краски для волос

Важным аспектом является качественная краска для волос. Исследуйте состав продукта и убедитесь, что он не содержит вредных компонентов. Обратите внимание на такие краски, которые содержат натуральные масла и увлажняющие компоненты.

Чего не должно быть в составе качественной продукции:

персульфаты — могут вызвать раздражение кожи и астму;

п-фенилендиамин — часто встречается в рецептуре рецептов красителей, токсичен для внутренних органов, нервной и иммунной систем;

аммиак — мощный раздражитель кожи, особенно опасен для астматиков;

перекись водорода — негативно влияет на легкие, нервную и пищеварительную системы, повышает риск развития рака;

этаноламин — может привести к респираторным заболеваниям, а также к пагубным последствиям для глаз и внутренних органов;

формальдегид — способен вызвать рак, нарушить работу репродуктивной системы;

резорцинол — приводит к гормональному дисбалансу и, соответственно, лишнему весу, гипотиреозу и другим проблемам.

Это основные, но далеко не все опасные вещества, которые могут входить в состав краски. Поэтому следует внимательно изучить состав и остановить свой выбор на средствах, созданных на основе натуральных компонентов.

Правильный уход за волосами после окрашивания

После окрашивания волосы нуждаются в особом уходе. Важно использовать специальные шампуни и кондиционеры для окрашенных волос, чтобы обеспечить продолжительность цвета и здоровье волос.

Можно смело заявить, что окрашивание качественной косметикой у профессионала своего дела — безвредная процедура. Поэтому выбирая окрашивание, позаботьтесь о здоровье волос, и в погоне за модой выбирайте вариант, который не навредит, а наоборот — сделает волосы более привлекательными и здоровыми. Это привнесет в вашу жизнь больше цвета и настроения.