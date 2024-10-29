Российские дизайнеры проведут показы на выставке «РусАртСтиль»

Российские дизайнеры и модельеры одежды примут участие в салоне «Территория российской моды», который пройдет 22-23 ноября в рамках выставки «РусАртСтиль». Он будет состоять из шоурумов и серии дефиле.

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Дизайнеры покажут новые коллекции авторской одежды и аксессуаров, в том числе с использованием национальных мотивов, а также молодежную линейку одежды с элементами русского кроя и принта.

В этом сезоне выставка «РусАртСтиль» учредила специальную награду «Легенды российской моды» и откроет серию тематических показов, которые станут чествованием настоящих подвижников и миссионеров отечественной моды.

Свои коллекции представят 93-летняя Татьяна Смирнова, официально признанная Книгой рекордов России «Старейшим действующим художником-модельером России», Валентина Мельникова, президент Ассоциации модельеров России, Дом вышивки Надежды Вороновой – бренд-династия, член Евразийской ассоциации этнодизайнеров.

На выставке также будет представлена заслуженный модельер Лидия Цховребова, член Ассоциации модельеров России, лауреат премии Пьера Кардена.

В показах моды примут участие Людмила Якушина, Анна Чуркова, Елена Канойко, Ирина Ега, Лилия Абдуллина, Татьяна и Анастасия Углицких, Екатерина Новикова и другие дизайнеры.

VIII Выставка-ярмарка народных мастеров, художников и дизайнеров России «РусАртСтиль» пройдет с 21 по 24 ноября в выставочном пространстве Даниловский Event Hall. В ней примут участие более 200 экспонентов из 35 регионов России.

«Вечерняя Москва» является информационным партнером выставки-ярмарки «РусАртСтиль».