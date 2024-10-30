Стилист Алеко Надирян призвал носить шоколадную одежду с денимом
Стилист Анастасии Решетовой и Ксении Бородиной Алеко Надирян объяснил, как носить трендовый шоколадный оттенок. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Лучшие цветовые сочетания. Белый. Универсальный и проверенный тандем! Контрастное сочетание добавит сдержанности и в то же время эффектности в образ. Деним. Стильное и относительно яркое сочетание, которое позволяет собирать классный образ с базовыми джинсами, например. Серый. Такое осеннее сочетание гармонично интегрируется в городскую среду», — написал эксперт.
Алеко Надирян также высмеивал дорогостоящие аксессуары от бренда Bottega Veneta. На снимках эксперт показал шапку с уткой и носки со змеями. По словам стилиста, оба предмета гардероба вместе стоят около 350 тысяч рублей.
А на днях стилист объяснил, как выбрать тренч на осень.
«Классический бежевый — база, о которой даже говорить не хочется. Так что делюсь еще одним практичным, но более эффектным вариантом: кожаный плащ», — писал Надирян.
Ранее Алеко Надирян объяснил, как носить гусарский мундир в обычной жизни.