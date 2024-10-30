Актер Даррен Крисс пришел на премию в юбке и пиджаке

Популярный американский актер Даррен Крисс появился на премии CFDA Fashion Awards в юбке. Снимки публикует издание People.

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37-летняя телезвезда вышел на ковровую дорожку премии, где награждают выдающихся деятелей модной индустрии, в укороченном пиджаке на голое тело и пышной розовой юбке с черной аппликацией в виде цвета. Образ знаменитости дополнило бриллиантовое колье и несколько колец. Известно, что автором наряда выступил дизайнер Кристиан Сириано.

Помимо Крисса, нью-йоркское мероприятие посетили Кайли Дженнер, Кэти Холмс, Суни Ли, Эдиссон Рей и другие знаменитости. Кроме того, на премию пришли и именитые модельеры, в том числе Томми Хилфигер, Ребекка Минькоф и Зак Поузен.

Ранее в октябре блогерша Саша Спилберг поделилась с фанатами снимками в мини-юбке.