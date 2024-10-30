Стилист назвал самые трендовые шарфы этого сезона

Мир 30 октября отмечает День шарфов. «Вечерняя Москва» разобралась, как выбрать и носить этот аксессуар, чтобы быть в тренде.

© Вечерняя Москва

В предстоящем зимнем сезоне актуальны будут вязаные шарфы и утепленные платки. По словам стилиста Олеси Ксенофонтовой, стоит присмотреться к определенным моделям этого аксессуара.

Снуд. Шарф в виде кольца не выходит из моды уже несколько сезонов. Один из самых удобных фасонов — не надо думать, как его завязать. При желании часть снуда можно накинуть на голову, как капор.

Кашемировый. Один из самых теплых, но в то же время изящных шарфов. Актуальные оттенки этой зимы: синий, серый, изумрудный, бордовый.

Вязаный. Эта модель не выходит из моды годами. Предстоящей зимой в тренде вновь шарфы объемной, крупной вязки.

Длинный. Настоящая находка этого сезона — это максимально длинный шарф. Его можно красиво завязать либо небрежно набросить на плечи. Такая модель поможет зрительно удлинить силуэт.