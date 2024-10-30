Как превратить проблемную кожу в модный тренд

Подростки нашли замену тональным кремам и консилерам. В Сети распространяется тренд на яркие патчи, которые помогают уменьшить акне, но при этом акцентировать внимание на воспалениях. Молодёжь по всему миру стала отказываться от необходимости прятать проблемы с кожей.

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Пользователи соцсетей продвигают тренд на то, что прыщи – это модно, поэтому стесняться их ни в коем случае не стоит. Популярные блогеры стали чаще выкладывать ролики со специальными патчами против акне в виде звёздочек, сердечек и других фигур.

Более того, тренд дошёл и до знаменитостей мирового уровня. Фото и видео с наклейками от прыщей уже выкладывали Энн Хэтэуей, Ким Кардашьян и многие другие. Производители косметики тоже поддержали идею и стали выпускать в разы больше патчей с разным дизайном.

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