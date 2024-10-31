На теле погибшей модели Кристины Рэй не обнаружили следов насилия

На теле погибшей модели Кристины Рэй не было обнаружено следов насилия. Об этом в четверг, 31 октября, сообщил Telegram-канал Shot.

Во вторник, 29 октября, тело девушки было найдено в канализационном коллекторе в Сочи.

— Девушка сама спустилась в канализационный коллектор за наркотиками, чтобы найти закладку. Там же модель могла употребить их, после чего ее снесло потоком. За месяц в воде тело сильно разложилось, но никаких намеков на криминал на данный момент не обнаружено, — передает Telegram-канал.

В среду, 30 октября, «Вечерняя Москва» рассказала об обстоятельствах и возможных причинах смерти блогера Кристины Рэй, а также истоках ее популярности — в частности, экспериментах с внешностью.

Бывшая обладательница титула «Самые большие губы в России» Кристина Кожевникова, известная под псевдонимом Кристина Рэй, пропала в Сочи в конце сентября. Согласно предоставленной информации, последний раз 35-летняя девушка общалась с близкими 28 сентября.