Впишется в любой гардероб: назван самый модный принт этой осени

В этом сезоне выигрывает классика. Старший редактор моды Lamoda Ирина Шумилина рассказала, какой принт по праву может считаться трендовым осенью. По словам эксперта, в очередной раз звание «самого модного рисунка» досталось клетке.

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Шумилина подчеркнула, что элементы гардероба с таким принтом легко могут вписаться в любой образ и сделать наряд более элегантным и утончённым. Носить клетку можно как в привычных классических сочетаниях, так и с более неожиданными вещами.

Привыкли носить пиджак с джинсами и брюками? Попробуйте что-то новое, например, накинуть его поверх лёгкого платья-комбинации или модели из кружева, — рассказала Шумилина.

Наиболее актуальными этой осенью эксперт назвала одежду в бордовую, оливковую и коричневую клетку. А для любителей модных экспериментов дизайнеры различных брендов подготовили много новинок в оттенке бургунди.

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