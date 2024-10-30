Косметолог рассказал о пяти секретах очищения кожи

Сделать кожу чистой — это не «просто смыть косметику и забыть до завтра». Настоящее очищение требует некоторых знаний о физиологии и строении кожи, терпения и капли самоиронии. Давайте разберем несколько неожиданных, но действенных приемов, чтобы кожа почувствовала себя счастливой (или хотя бы спокойно вздохнула) — вместе с косметологом Лианой Давыдовой, которая работает в области косметологии 12 лет.

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Двойное очищение

Да, двойное очищение — как просмотр двух эпизодов сериала подряд: после первого не остановишься. Первый этап убирает макияж и грязь, второй — доводит дело до настоящей не прикрытой ничем чистоты. Без этого подхода риск такой: остаются остатки загрязнений, которые и создадут проблемы утром.

«Не используйте очищающее масло и пенку вместе наобум — каждый продукт должен подходить вашему типу кожи. А то будет не spa, а сплошная беда. Еще лучше — выбирать двухфазные очищающие продукты одного бренда, они обычно хорошо рифмуются между собой», — объясняет Лиана.

Пар как терапия

Провести над лицом мини-сеанс паровой терапии — все равно что устроить мозгу пятиминутную медитацию. Раскрытые поры легче чистить, а кожа после этого процедуры выглядит чуть живее и нежнее. Но если сидеть над паром слишком долго, лицо скажет: «Спасибо, я уже сварилось». Эту процедуру лучше провести после того, как сняли косметику — и перед следующими этапами бьюти-рутины. Ритуал работает лучше, если добавить травы — мяту или ромашку. Но следите за температурой воды, иначе рискуете получить не чистую кожу, а вполне ощутимый ожог.

Ферменты — это не страшно

Папаин и бромелайн — это маленькие химические волшебники, которые умеют растворять ороговевшие клетки, не разрушая живые ткани. С ними не нужно бояться раздражений, как с кислотами, но результат при регулярном применении все равно заметен. Утренняя кожа после ферментной маски — это вам не просто умытое лицо, а маленький праздник.

«Будьте осторожны: не пытайтесь делать домашние маски с фруктами просто так, а то эффект будет скорее кулинарным, чем косметическим», — предупреждает косметолог.

Полотенце? Оставьте его для тела

Когда вы трете лицо махровым полотенцем, то лишаете кожу шанса сохранять влагу. Кожа не оценит насилия — ей нужен деликатный подход. Попробуйте использовать мягкие одноразовые салфетки или ватные диски.

Необычно? Да, но привыкнуть к этому проще, чем к печальным последствиям ежедневной грубости. И еще одна мысль: никто не запрещает обзавестись специальным полотенцем для лица. Главное — менять его чаще, чем зубную щетку.

Не бойтесь лица в глине

Глиняная маска — это как лучший друг: вытянет из вас все лишнее и при этом оставит вас красивыми и радостными. Поры очистятся, кожа подтянется, а ощущение будет как после генеральной уборки. Но важно помнить: глина не должна превращаться в сухую корку, иначе вы рискуете собрать на лице морщины раньше времени. Секрет бьюти-мастеров: слегка увлажняйте маску водой во время нанесения, чтобы сохранить ее активность и не вызвать обезвоживание кожи.