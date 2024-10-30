Хейли Бибер поделилась нюансами ухода за лицом

Знаменитость практикует пятиступенчатый уход за кожей.

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Хейли Бибер — одна из тех медийных красавиц, кто может похвастаться идеально ровной, "фарфоровой" кожей. Недавно в соцсетях она рассказала, из чего состоит её ежедневная уходовая рутина.

В качестве очищения она использует средство, главный компонент которого — экстракт ананаса. Затем Хейли наносит на лицо питательную эссенцию. Её лёгкая текстура способствует быстрому впитыванию, а также увлажняет кожу и делает её сияющей. Далее — крем. Он и увлажняет, и питает кожу. После крема — не удивляйтесь — ещё один крем, который делает лицо звезды "глазированным". В завершении — смягчающий бальзам для губ.

Хейли уверена, что именно этот ежевечерний ритуал помогает ей оставться свежей и привлекательной.

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