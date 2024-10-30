Эксперт рассказал, как ухаживать за волосами зимой

Зимой волосы нуждаются в дополнительном уходе и защите, ведь холод сушит не только кожу. Мы поговорили с Дарьей Ходаревой, экспертом по уходу за волосами, которая подсказала действенных помощников для поддержания красоты волос в суровых условиях российской зимы.

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Маски для волос

Зима — самое время перейти на усиленное питание и увлажнение волос. Именно потому важно использовать маски с эффектами «питание» и «увлажнение» 1—2 раза в неделю. Эксперт:

«Вещества в их составе напитают ваши локоны, сделают их более плотными и менее восприимчивыми к причудам непогоды и перепадам температур».

Грамотная сушка волос

Не стоит растирать нежную кутикулу мокрого волоса грубым махровым полотенцем, как мы любим это делать. Оставьте это своему шарфу. По мнению нашего эксперта, надежно закроет и сгладит кутикулу после мытья полотенце-тюрбан из шелка и микрофибры. С ним волосы меньше пушатся и электризуются за счет высокотехнологичного волокна и нежной структуры шелка. А нам ведь только это и нужно, правда?

Несмываемые средства для волос

Напитали, увлажнили и мягко убрали лишнюю влагу, одновременно разгладив кутикулу? Осталось этот эффект закрепить. Используйте несмываемый уход с натуральными экстрактами и маслами в составе. Такие средства не только сохранят все наши старания в ванной, но и защитят волосы от механических и термических повреждений.

Утепляем голову

«Не забудь шапку!» — кричала нам в детстве мама. Это правило актуально и по сей день, ведь мороз вредит как сосудам кожи головы, так и самому волосяному стержню. Отсюда излишнее выпадение волос и ломкие тусклые кончики. Отдавай предпочтение натуральным материалам и помни — шапка не должна плотно прилегать к голове, а в помещении ее лучше сразу же снимать.

Стимуляция кровотока

Не забудьте и про массажер для кожи головы. Ведь ношение головных уборов и перепады температур увеличивают выработку кожного сала, что портит внешний вид прически и тормозит кровообращение. Как говорит наш эксперт, массаж головы нормализует работу сальных желез и стимулирует кровообращение. Волосы выглядят и чувствуют себя прекрасно, а значит и вы.