Алопеция — что это такое и почему возникает

Наращивание ресниц не рекомендуется делать на регулярной основе, поскольку это может привести к развитию алопеции — патологическому выпадению волос. Об этом «Газете.Ru» рассказала мастер по наращиванию ресниц Инна Шолошенко.

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«Процедура пользуется большой популярностью, поскольку позволяет сформировать пышные, длинные или густые ресницы, которые требуют минимального ухода, и создать стильный образ. При правильно выполненной процедуре наращивание не вредит натуральным ресницам и не влияет на цикл их роста, поскольку искусственные волоски крепятся к отдельным ресницам, а не к фолликулам, что дает натуральным ресницам свободно расти и выпадать», — начала эксперт.

Но, по словам мастера, если использовать не совсем качественные материалы и злоупотреблять техникой наращивания, то процедура может быть вредной.

«Обязательно перед сеансом мастер должен провести консультацию, чтобы точно подобрать подходящий для наращивания материал, и сделать патч-пробу, позволяющую исключить аллергическую реакцию на клей», – предостерегла Инна Шолошенко.

Она также отметила, что наращивание может повредить, если использовать тяжелые наращенные ресницы.

«Это может привести к преждевременному выпадению волосков и повлиять на их естественный цикл роста: новые ресницы вырастут тоньше. Склеивание нескольких двух или более ресниц вместе может повредить волоски, потому что формирует их неестественное натяжение. В случае липких ресниц натуральные волоски при выпадении могут выдернуть другие ресницы, приклеенные к ним, что может повредить волосяной фолликул», — объяснил мастер.

Инна Шолошенко подчеркнула, что наращивание ресниц не рекомендуется делать на регулярной основе, поскольку это может привести к развитию тракционной алопеции.

«При постоянном чрезмерном натяжении волоса в течение длительного периода волосяной фолликул может войти в фазу покоя цикла роста. В среднем этот эффект развивается в течение четырех месяцев использования искусственных ресниц. Распознать развитие заболевания на раннем этапе можно по постепенному укорачиванию ресниц. Если не принять меры, то все ресницы станут заметно короче, а в некоторых местах образуются пробелы», — добавила она.

Эксперт также объяснила, что остановить выпадение и увеличить густоту ресниц помогут масла.