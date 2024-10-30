Дерматолог рассказал, как избежать рисков при наращивании ресниц

В России не первый год отмечается рост популярности процедуры наращивания ресниц. Это позволяет создать длинные и густые ресницы и эффектный образ, произвести впечатление. Насколько это безопасно и какие риски существуют при таких процедурах, в интервью MIR24.TV рассказала врач-дерматолог, косметолог, главный врач клиники Лидия Гаевская.

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«Наращивание ресниц бывает разное, следовательно, и вред разный, – рассказывает эксперт. – Есть наращивание пучковое, когда реснички делают «на выход» и держатся они не больше недели. Крепятся они на клей поверх своих ресниц. При таком наращивании может быть аллергическая реакция на клей, а также, при неаккуратном снятии – травма ресниц».

По словам врача, при регулярном приклеивании таких ресниц могут быть и более серьезные последствия. Чтобы минимизировать риски, рекомендуется снимать эти ресницы специальным средством сразу после проведения мероприятия, но не делать это самостоятельно, ведь без полного растворения клея может серьезно пострадать и кутикула, и ресничные луковицы.

«Самое вредное, но при этом самое популярное у женщин – поресничное наращивание, – говорит Лидия Гаевская. – Выглядит красиво и натурально, но вызывает множество побочных эффектов. Самое безобидное – это все та же аллергическая реакция на клей».

Из-за того, что ресницы крепятся на срок более трех недель, на них скапливается косметика, пыль, грязь, частички кожи и так далее. Все это является благотворной флорой для размножения бактерий, что приводит к воспалительным процессам. Возможны такие заболевания, как конъюнктивит, блефарит, ячмень и другие. А уж если наращивание выполнено непрофессионально и одна или несколько ресничек регулярно травмируют глаз, то может развиться воспаление тканей глазного яблока. При хроническом течении все эти заболевания приводят к снижению зрения, отмечает врач.

По словам специалиста, от столь удобной бьюти-процедуры, как наращивание ресниц, могут возникнуть и другие проблемы. Среди них – выпадение ресниц и нарушение питания волоса из-за постоянного его утяжеления, что в итоге приведет к алопеции (частичному или полному исчезновению ресниц на определенном участке века). Так что наращивание может очень негативно сказаться на состоянии ресниц. Даже однократное наращивание может нанести такой вред, что придется восстанавливать рост волосков не менее трех месяцев.