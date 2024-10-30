Визажист рассказал, какой макияж делает женщину моложе

Омолаживающий макияж необходимо наносить на хорошо увлажненную кожу лица, это является одним из главных секретов качественного мейкапа, заявила «Узнай.ру» визажист Юлия Шакирова. По ее словам, лифтинг-макияж способен создавать эффект, при котором женщина выглядит на 10 лет моложе.

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Первое правило лифтинг-макияжа — очищение кожи лица мицеллярной водой, после чего следует применить тоник и сыворотку. Шакирова посоветовала использовать для омолаживающего макияжа только лёгкие тональные основы. Она отметила, что все линии должны быть максимально естественными.

«Если хотите, чтобы макияж продержался целый день, то возьмите базу, но это вовсе не обязательно. Основное правило — это хорошее увлажнение кожи, чтобы покрытие было лёгким и ровным», — порекомендовала Юлия Шакирова.

Визажист предостерегла женщин от того, чтобы рисовать чёткие и графичные брови, а также от иных форм интенсивного скульптурирования. Результатом этих действий, по ее словам, будет утяжеление черт лица, что даст обратный, «стареющий» эффект.

Она добавила, что зоны высветления при лифтинг-макияже в целом те же, что и при обыкновенном. Зона от уголков рта до ушей должна быть светлой, а область второго подбородка лучше затемнить.

Ранее врач-офтальмолог Виктор Борзых рассказал, что некачественная косметика для глаз, например, тушь или подводка, может вызвать воспаление конъюнктивы, роговицы, жжение, покраснение и зуд. Если неаккуратно использовать подводку и карандаши, можно занести инфекцию или повредить роговицу, подчеркнул врач.

Офтальмолог также запретил пользоваться косметикой с истекшим сроком годности и «заимствовать» ее у подруг.