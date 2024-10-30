Тату-румяна — следующий большой бьюти-тренд?

В последние годы мир косметики и ухода за собой претерпевает значительные изменения, и одним из самых обсуждаемых трендов стали татуированный румяна. Этот метод, который сочетает в себе элементы традиционного татуажа и косметики, привлек внимание благодаря вирусному видео маркетингового консультанта и бывшего редактора Allure Грейс Кларк. В этом материале мы рассмотрим, что такое татуированный румяна, как проходит процедура и почему она стала предметом горячих дискуссий в социальных сетях.

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Что такое тату-румяна?

Тату-румяна представляют собой косметическую процедуру, при которой цвет наносится на верхние слои кожи с помощью специального оборудования. Как объясняет владелица студии Velvet Cosmetic Tattoos Саванна Мессенджер, эта техника отличается от традиционного татуажа. В отличие от обычного тату, где краска вводится глубже в кожу, здесь используется легкое давление для создания эффекта акварели на лице. Процедура занимает около полутора часов и стоит примерно 40 000 рублей.

Процесс процедуры

Перед началом процедуры Грейс Кларк провела консультацию с Мессенджер, на которой представила свои предпочтения в цветах и размещении румян. Она даже принесла мудборды с примерами желаемого результата. После этого мастер создала индивидуальный цвет румян и определила область нанесения. Важно отметить, что для достижения желаемого оттенка может потребоваться несколько сеансов, включая первоначальное нанесение и последующие коррекции.

Реакция общественности

Когда Грейс опубликовала видео о своей процедуре на TikTok, оно быстро стало вирусным, набрав более миллиона просмотров. Комментарии пользователей были разнообразными: многие называли эту процедуру "безумной" из-за яркого розового цвета на ее щеках. Однако Саванна Мессенджер пояснила, что большинство покраснений связано с реакцией кожи на татуаж.

Обсуждение в социальных сетях

Виртуальная реакция на видео Грейс привела к активным обсуждениям о безопасности и целесообразности данной процедуры. Некоторые комментаторы выражали сомнения относительно ее воздействия на кожу, особенно у людей с чувствительной кожей или кожными заболеваниями, такими как розацеа или экзема. Мессенджер уточнила, что процедура подходит только для людей со светлыми оттенками кожи (по шкале Фицпатрика от 1 до 4) и требует соблюдения определенных правил ухода после татуажа.

Тренды в мире красоты

2024 год стал годом разнообразных трендов в области румян. Однако Грейс Кларк подчеркивает, что ее выбор не связан с модой — она стремится к тому, чтобы ее лицо выглядело наилучшим образом без привязки к текущим трендам.

"Я никогда не была движима модой в своем подходе к красоте," — говорит она.

Будущее татуированных румян

Саванна Мессенджер отмечает рост интереса к тату-румянам среди своих клиентов. Хотя большинство из них приходят за услугами по татуажу губ, популярность румян растет благодаря вирусным видео из Кореи и Восточной Европы, где такие процедуры уже давно стали нормой.

Татуированные румяна — это отражение изменений в восприятии красоты и ухода за собой. Для Грейс Кларк этот опыт стал способом упростить свою повседневную жизнь и сосредоточиться на более важных вещах. Как она сама говорит:

"Большая роскошь для меня — это свобода времени и пространства в моей жизни."

Это решение привлекает внимание многих, что делает его одним из самых обсуждаемых трендов современности.