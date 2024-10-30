Какие джинсы выбрать: семь актуальных осенних трендов

Кажется, в мире нет ни одной страны, где люди никогда не носили джинсы. И осенью у брюк из денима начинается настоящий бенефис. Разбираемся в трендах текущего сезона.

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Puddle

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«Не самый лучший вариант для дождливых дней», — скажут некоторые, глядя на промокшие края касающихся пола/земли штанин. Но в этом и есть смысл модели puddle, что переводится как «лужа». И чем небрежнее и, не побоимся этого слова, неряшливее внешний вид таких джинсов, тем лучше. Уравновесить образ поможет лаконичный джемпер или романтичная блуза.

Прямые

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Модель straight вне трендов и вне времени, поэтому вопрос «С чем носить?» здесь не стоит. Другой момент — какую посадку выбрать? Высокая, безусловно, визуально удлинит ноги. Средняя — это база. А вновь ставшая популярной низкая посадка продемонстрирует ваши знания модных тенденций.

Скинни

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Люди делятся на два типа: одни любят обтягивающие джинсы, другие ненавидят. Последние пару сезонов их противостояние обострилось. Итак, если вы относитесь к первой группе, рекомендуем дополнять скинни объемным верхом. И да, заправлять их в сапоги не возбраняется: дизайнеры сейчас активно ностальгируют по 1990-м годам.

С отворотами

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Необходимость нести в ателье слишком длинные джинсы отпала: решение есть – подвернуть их. И не важно, какой ширины получится манжета — чем шире, тем эффектнее. Однако на такой поворот событий согласны не все модели: со скинни лучше не экспериментировать. Baggy, mom, straight, wide-leg куда сговорчивее.

Низкая посадка

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Один из самых востребованных и вместе с тем противоречивых трендов нулевых — джинсы с низкой посадкой. Но если лет 20 назад речь шла о максимально облегающих изделиях, которые держались на бедрах, то теперь мы говорим про расслабленный крой (и необязательно глубоко оголять живот).

Клеш

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С возвращением стиля бохо вырос спрос и на джинсы клеш, которые полностью отражают эстетику 60–70 годов. Но не хиппи-вайбом единым: расширяющиеся от колена позиции пронизаны французской романтикой. Актуальны и укороченные изделия, к которым так и просится утонченная шпилька.

«Подковы»

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«Подковы», barrel leg, «бочки» — как ни назови, а суть одна: О-силуэт так громко заявил о себе на подиумах в 2023 году, что скептики предрекли таким джинсам скорое забвение. Как бы то ни было, они все еще с нами. Носим их с облегающими плечевыми изделиями или с каблуками, это поможет скорректировать форму колеса, которую придают ногам брюки.