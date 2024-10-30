Как правильно использовать лак для волос

Стилистка по волосам и визажистка Настя Нюд показала россиянкам правильный способ использования лака для волос. Соответствующее видео приводит «Леди Mail».

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По словам эксперта, в первую очередь следует наклонить голову и расправить волосы для большего объема. Затем необходимо зафиксировать пряди, распыляя указанное средство прерывистыми движениями.

«Не стоит заливать укладку сплошной струей, потому что лак будет заметен на волосах», — отметила специалистка.

Обладательницам тонких волос она рекомендовала выбирать лак средней или мягкой фиксации. В свою очередь, девушкам с плотными прямыми волосами подойдут средства с сильной фиксацией.

В январе парикмахер Шелби Бетанкур показала правильный способ сушки волос феном.