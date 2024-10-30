Ирина Шейк стала карандашом

Супермодель Ирина Шейк отправилась на Хэллоуин-вечеринку в костюме карандаша. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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38-летняя Ирина Шейк примерила образ желтого карандаша в туфлях на высоких каблуках, а в руках она держала сумку в виде ластика с надписью «Без ошибок». Ей также сделали укладку с локонами и легкий вечерний макияж.

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«Просто карандаш», — написала Шейк.

Несколько недель назад Ирина Шейк снялась в рекламной кампании итальянского бренда Dolce&Gabbana. Манекенщица предстала перед камерой в «голом» черном платье из кружева. Она также надела красный бюстгальтер. Знаменитость облизывала золотую вилку во время обеда за длинным столом. Ирине Шейк сделали макияж с черной подводкой и красной помадой. Ролик стал частью большой кампании, снятой с десятком моделей.

На днях Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании Zara. На одном из снимков звезда позировала в пышной коричневой шубе на голое тело.