Трихолог назвал секрет отдохнувшего вида после недосыпа

Если выспаться не удалось, отдохнувшего вида можно добиться с помощью правильного ухода за волосами, рассказала трихолог, нутрициолог Виктория Толстоносова. Секретом, который замаскирует недосып, она поделилась с женщинами в беседе с изданием «Доктор Питер».

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По словам Толстоносовой, волосы — один из главных факторов, влияющих на визуальное восприятие внешнего вида.

«Необходимо правильно мыть голову. Использовать мягкие кондиционер и шампунь, подобрав их по типу волос, и делать это с постоянной периодичностью, чтобы своевременно удалять излишки жира и загрязнения», — рассказала она.

Чтобы сделать волосы более блестящими и живыми, нужно использовать маски и масла, а утром после недосыпа важно не переусердствовать с укладкой.

«Чтобы сохранить массу и густоту, избегайте сложных причесок, требующих много времени и косметических средств. Самые простые и обычные укладки способны мгновенно преобразить ваш внешний вид, обратите внимание на легкие волны или расслабленный пучок с нарочито выбившимися прядками», — порекомендовала врач.

Кроме того, специалистка дала совет по избавлению от темных кругов под глазами. По ее словам, ситуацию могут исправить специальные патчи с гиалуроновой кислотой, пептидами и морскими водорослями — средство уберет отечность и синюшность в области нижнего века.

Ранее дерматолог и трихолог Татьяна Егорова предупредила мужчин о последствиях прогулок без шапки на морозе. По ее словам, когда температура на улице падает до плюс одного градуса и ниже, настоятельно рекомендуется надевать головной убор, особенно мужчинам — холод замедляет кровообращение, нарушая питание волосяных фолликулов.