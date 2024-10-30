Звезда "Жизни по вызову", актриса Лиза Моряк опубликовала фото в купальнике на отдыхе. Снимками она поделилась в Instagram. Актриса Лиза Моряк показала селфи без макияжа и фильтров. Она позировала в белом лифе от купальнике. Волосы она распустила прядями. Образ завершила соломенная сумка. На фоне она показала пейзаж в одной из локаций на отдыхе с мужем. Сарик Андреасян и Лиза Моряк поженились в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: "Я люблю тебя, выходи за меня". В феврале 2023 года артистка родила дочь. Девочку назвали Элизабет. В сентябре 2023 года Моряк похвасталась, что Андреасян подарил ей недвижимость. Она сообщила, что стала владелицей свадебного салона. В июне 2024 года режиссер купил актрисе автомобиль. Подарок приурочен к годовщине совместной жизни Моряк и Андреасяна. Также стало известно о покупке недвижимости — квартиры. Она находится в центре Москвы в старинном доходном доме. Площадь — более 147 "квадратов", а высота потолков почти 4 метра.