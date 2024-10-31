Резиновые сапоги: как и с чем носить осенью, чтобы оставаться стильной

«Изменения в природе происходят год от года» — глядя на погоду за окном, сложно не начать напевать эту известную песню. Но другого климата все равно не дадут, придется жить с тем, что есть. И жить, по возможности, радостно и красиво. Резиновые сапоги — отличный и стильный способ справиться с непогодой, оставаясь при этом модным. Вот семь идей, как стилизовать резиновые сапоги в разных образах — мы разобрали их вместе со стилистом Машей Ведерниковой (она помогает женщинам быть стильными вот уже 19 лет).

С джинсами скинни и объемным свитером

Очень узкие джинсы легко заправляются в сапоги, подчеркивая их стиль, а уютный, объемный свитер добавит комфорта и тепла. Этот комплект отлично подойдет для осенних прогулок по городу или парку, да и к бабушке на дачу или к подруге за город так тоже можно отправляться.

«Дополните образ курткой оверсайз или пальто средней длины, чтобы сбалансировать пропорции», — предлагает Маша.

С платьем-свитером

Длинное платье-свитер или туника (наконец, удлиненный пиджак) — идеальный вариант для тех, кто хочет создать стильный, но при этом практичный образ. Резиновые сапоги добавят немного бунтарства. Добавьте колготки или леггинсы для дополнительного тепла, и ваш образ готов для осеннего или зимнего времени.

С юбкой мини и плотными колготками

Резиновые сапоги в комбинации с мини-юбкой и плотными колготками создают игривый, но комфортный образ. Этот стиль придаст свежести повседневному гардеробу.

«Добавьте куртку-косуху для создания контраста или теплый пуховик для зимы», — советует стилист.

С классическим тренчем

Для утонченного и универсального образа наденьте резиновые сапоги с классическим тренчем. Этот ансамбль подчеркнет стиль и добавит элегантности дождливому дню. Добавьте акцентный шарф или яркий зонт, чтобы сделать образ более интересным и выразительным.

С кожаными леггинсами и рубашкой

Кожаные леггинсы добавляют выразительности, а классическая рубашка делает образ сдержанным. Резиновые сапоги подчеркнут стиль и добавят небольшую «рок-н-ролльную» нотку. Дополните образ жилетом из искусственного меха или легкой курткой для интересного микса фактур.

С джинсовыми шортами и свитшотом

Для слякотного дня наденьте резиновые сапоги с джинсовыми шортами и уютным свитшотом. Это стильный и удобный повседневный вариант. Используйте высокие гольфы или плотные колготки для дополнительного тепла и акцента на ногах.

С комбинезоном и кардиганом

Комбинезон, особенно однотонный, в сочетании с длинным кардиганом и резиновыми сапогами создает образ, который подойдет как для города, так и для загородной прогулки. Можно добавить яркий пояс для акцента на талии, а также носить с объемной сумкой для более сбалансированного образа.