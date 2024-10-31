Все для рук: процедуры и средства

В сезон холодов кожа нуждается в дополнительном ухода. Зачастую кожа в области рук остается недооцененной, хотя является самой уязвимой частью тела. Дело в том, что внешние факторы становятся причинами сухости кожи, появлению шелушений. В первую очередь это доставляет дискомфорт, а также отражается и на внешнем виде. В новом обзоре мы расскажем как правильно ухаживать за кожей рук.

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Осенью, зимой и в первую половину весны активно пользуемся кремами для рук. Причем, выбирать следует питательные средства, обладающие маслами и витаминами. Например, у DR.F5 есть Коллекция «Любимый сезон» ОСЕНЬ питательный крем для рук «Октябрьский мускус», который интенсивно увлажняет, смягчает кожу, делает ее гладкой и шелковистой. Он моментально устраняет сухость и шелушения, активизирует процессы регенерации, заживляет кожу и ухаживает за кутикулой. В составе крема главенствующее место занимает такой важный для кожи компонент, как масло ши.

Масло ши обладает рядом действий необходимых для поддержания и укрепления здоровья кожи рук. Оно смягчает, питает и препятствует появлению признаков преждевременного старения. Масло ши отлично питает кожу, поэтому оно присутствует во многих кремах для рук. Кроме данного ингредиента, в составе крема FRUDIA «Сила Земли», натуральные компоненты: эфирные масла сандалового дерева и ромашки, которые дарят рукам невероятный аромат и эффективное увлажнение в течение всего дня.

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В составе крема для рук By Kaori только бережно подобранные ингредиенты —масло ши, оливковое, миндальное, экстракт ромашки, лицетин и пантенол для заживления и защиты, витамин Е и экстракт календулы для стимулирования регенерации кожи, а также парфюмерная композиция, чтобы на коже оставался долгоиграющий аромат. Кстати, у этого бренда есть и масло для тела. Оно подарит коже мягкость, а также сделает ее гладкой и напитанной. Комплекс маслами авокадо, кокоса и сладкого миндаля насыщают кожу тела и питают ее изнутри.

Парфюмированный крем для рук и тела AMBROXAN от Aromotion с афродизиаком завораживает фруктово-цветочной свежестью. На вершине ароматической композиции — ноты ветивера, в центре благоухают ирисы, в базовом звучании проявлены цитрусы.

Полезны кремы, которые не только питают за счет масел, но и содержат в составе витамины. Крем для рук от Pravilnaya kosmetika с ежевикой, лавром, пантеоном и мочевиной, укрепляет кожу и делает её более устойчивой к негативным воздействиям окружающей среды. Эффективно увлажняет и восстанавливает естественный баланс влаги в коже, предотвращая её пересушивание. Крем создает на поверхности кожи невидимую пленку, защищая руки от вредных воздействий окружающей среды.

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Обогащенный D-пантенолом и комплексом витаминов A, F, E, крем Ok Beauty интенсивно успокаивает и защищает кожу, быстро впитывается, не образуя липкой пленки. Содержит масло сладкого миндаля и масло какао.

Крем от мороза спасает нежную кожу в холодный сезон, прогоняя шелушения и покраснения. Идеален для ухода за кожей рук, которая нуждается в питании и восстановлении. Flor de Man с молочными протеинами питает кожу, делая ее более мягкой и упругой благодаря маслу ши и оливы в составе. Пальмитиновая кислота и аллантоин прогоняют раздражения и создают защитный барьер на коже, который помогает удерживать влагу.

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Крем-парафин предназначен для проведения процедуры холодной парафинотерапии. Интенсивно увлажняет и смягчает кожу, восстанавливая ее гидролипидный баланс. Крем-парафин от Aravia создает защитный барьер от потери влаги и замедляет преждевременное старение кожи. Оказывает укрепляющее действие на ногти, предотвращает их ломкость, смягчает кутикулу.

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Немаловажен и выбор мыла. Многие средства пересушивают кожу. Важно, чтобы мыло для рук деликатно очищало, поддерживало оптимальный водный и pH-баланс, не пересушивая кожу рук. Наш выбор пал на Natura Siberica.

Процедуры для рук в домашних условиях

Одна из наиболее эффективных – ванночки. Для приготовления ванночек используют парафин. Чтобы сделать ванночку нужно взять примерно 70 гр парафина, растопить его на водяной бане и поместить в ванночку. Руки предварительно смазываются кремом, после чего они окунаются в емкость с парафином. Через 2 минуты руки нужно вынуть из парафина и дождаться, пока он застынет. Таким образом, нужно окунать руки в ванночку 8-10 раз, пока на поверхности кожи не останется слой толщиной более 3 мм. После этого надеваются полиэтиленовые перчатки или слой пищевой пленки. Парафин выдерживается на руках около 30 минут, после чего смывается.

Делаем скраб для рук. Например, чтобы приготовить его из натурального кофе понадобится взять 2 ч.л. перемолотого кофе и смешать его с оливковым маслом (можно заменить любым другим растительных маслом). Средство наносится аккуратными поглаживающими движениями без сильных нажимов, чтобы не повредить нежную кожу рук. Особенное внимание нужно уделить кутикуле, активно помассировав эту область. Скраб хорошо убирает ороговевшие частички, расположенные в этой зоне. Чтобы усилить действие скраба можно добавить в него витамины А и Е, которые продаются в ампулах.