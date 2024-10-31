Фото Арианы Гранде с красной дорожки напугало фанатов

Американская певица и актриса Ариана Гранде напугала фанатов чрезмерной худобой на фото с красной дорожки. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

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31-летняя исполнительница посетила церемонию вручения глянцевого журнала WSJ Magazine. Так, знаменитость предстала перед камерами в белом платье из ассортимента бренда Vivienne Westwood, оформленном кружевным корсетом и полупрозрачной объемной юбкой. При этом она примерила остроносые туфли в тон, а в качестве украшений выбрала сияющее колье.

Читатели портала удивились внешности звезды, о чем принялись писать в комментариях под материалом.

«Полномасштабная реклама центра реабилитации расстройств пищевого поведения. Ей нужна помощь», «Извините, но она выглядит ужасно», «Непонятно, почему "Оземпик" показался ей хорошей идеей», «Тревожно то, что многие представители молодого поколения берут с нее пример и начинают считать такой образ нормальным», «Она красивая девушка, но это нездоровое тело», — высказывались они.

Ранее Ариана Гранде дала отпор критикующим ее за чрезмерную худобу.