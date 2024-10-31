Блогер @julyabay поделилась простым и быстрым лайфхаком для макияжа глаз, который даже новичкам поможет добиться эффекта «кошачьего взгляда» и аккуратного градиента.

В видео девушка использует декоративный скотч, приклеив его к внешнему краю глаза. На внешнюю сторону века она наносит темный оттенок теней, затем добавляет более светлый тон к центру и наносит блестящие тени поверх, создавая легкий перелив. Внутренний уголок глаза она осветляет светлыми тенями для выразительности.

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Финальный штрих – растушевка пушистой кистью для плавных переходов. После удаления скотча получается стильный, выразительный макияж, который легко повторить.