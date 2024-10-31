Наряд Сары Полсон раскритиковали в Сети из-за туфель с задранными носами

Наряд популярной американской актрисы Сары Полсон на премии журнала WSJ (Wall Street Journal) раскритиковали в сети из-за туфель с задранными носами. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

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Звезда сериалов «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений» появилась на мероприятии в приталенном белом платье. Наряд длины миди с асимметричным подолом был выполнен из фактурной ткани и обнажал плечи артистки. В то же время она надела туфли бренда Marc Jacob на массивной платформе и каблуках и с чрезмерно задранными длинными носами.

Читатели оценили внешний вид знаменитости в комментариях.

«Туфли выглядят отвратительно», «Уродливая обувь», «Никто не смотрит на красивое платье, которое полностью испорчено ужасными туфлями!», «Какой нелепый вид!», «Эти штуки у нее на ногах — просто катастрофа», — заявили юзеры.

В марте новые кроссовки бренда Balenciaga с чрезмерно длинными носами подняли на смех в сети.