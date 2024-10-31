Седина: все за и против отказа от окрашивания волос

Абсолютное большинство женщин сегодня делает выбор в пользу окрашивания седых волос. Тем не менее процент поклонниц естественной красоты своих локонов не падает с каждым годом, а активно растет. Так кто же прав? Мы решили поговорить с колористом Юлией Серегиной, которая рассказала нам об особенностях волос, потерявших пигмент.

Нужно ли убирать длину поседевших волос

Изучая прайс специалиста по окрашиванию, невольно задумываешься над тем, а стоит ли вообще красить волосы. Кроме того, найти мастера, который не испортит и так непростые волосы сложно. Женщины нередко решаются сократить длину, чтобы урезать расходы на окрашивание и уходовые средства.

Еще одна причина, почему женщины с начавшими седеть волосами делают короткие стрижки, — седые волосы начинают пушиться и могут отличаться от пигментированных участков волной по всей длине. Как говорит наш эксперт, это временное явление, пока локоны не поседеют полностью. Если вы решили оставить седину, стоит перетерпеть и дождаться, пока вся копна не станет серебряной. Естественно, если вы против сокращения длины волос, в остальных случаях можете убирать длину в любом количестве.

Замените окрашивание на колорирование

Пока вы отращиваете седые волосы по всей длине, есть смысл поработать над сокращением контраста между отросшими седыми корнями и естественными волосами. Для этого наш эксперт советует обратиться к колористу для подбора бликов, которые нивелируют разницу в оттенках. Когда можно будет полностью отрезать оставшийся цвет, смело избавляйтесь от кончиков.

Еще один важный момент — не удивляйтесь, что ваша текущая стрижка может не подойти под новый формат волос. Плотность седых локонов намного выше, из-за чего форма вашей стрижки может сильно измениться. В этом есть свои плюсы, так как перед вами открывается поле для экспериментов со своим мастером.

В каком возрасте женщины решают оставить седину

Многое зависит от страны. К примеру, женщины в США, по опросам стилистов, соглашаются оставить седые волосы в самом начале их появления. При этом европейские женщины готовы на подобные изменения во внешности лишь после 40 лет. Дольше всех отказываются наши женщины — примерно 89% процентов клиенток салонов красоты не готовы отказаться от окрашивания седины как минимум до 60 лет.

Правила ухода за седыми волосами

Основным плюсом седых волос по всей длине остается ваша экономия средств на услуги мастера по окрашиванию. И все же, если вы сохраняете седину, помните, что вам придется полностью сменить уход. При потере пигмента волосам необходимо больше питания, так как с возрастом волосы становятся ломкими. Кроме того, далеко не все оттенки смотрятся благородно, а потому придется подобрать шампуни с оттеночным эффектом. В любом случае, выбор — окрашивать волосы или нет — остается за вами.