Девушка на год отказалась от мытья головы шампунем и поделилась опытом

Пользовательница сети Джорджия Пек на год отказалась от мытья головы шампунем и поделилась опытом. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что перестала использовать покупные средства для ухода за волосами, отметив, что многие из них содержат вредные химические вещества. По ее словам, подобная продукция провоцирует жирность, перхоть и шелушение кожи.

В свою очередь, Пек заявила, что раз в неделю моет пряди самодельным средством, в состав которого входят розмарин, лаванда, орегано, яблочный уксус и крапива. Также периодически она добавляет в данный раствор сырое яйцо и оливковое масло.

«Как видите, мои волосы довольно густые и волнистые, и это доказывает, что вам не нужно покупать никакие шампуни, кондиционеры или уходовые средства», — обратилась к зрителям автор ролика.

© Lenta.ru

Также юзерша пояснила, что в начале эксперимента ее волосы стали чрезмерно жирными, однако спустя полтора месяца себорегуляция восстановилась.

«Честно говоря, я ни секунды не жалею о своем выборе — мои волосы стали такими мягкими!» — заключила девушка.

В июле 2023 года сообщалось о предпринимательнице Джоан Колли из Англии, которая отказалась от частого мытья головы и также поделилась опытом.