Нижегородская королева красоты планирует создать свой бренд одежды

Победительница конкурса «Краса Нижнего Новгорода», студентка Мининского университета Александра Мышакина рассказала о дальнейших планах после громкого успеха. Девушка хочет создать собственный бренд одежды.

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Всего в финал конкурса красоты вышли 12 участниц, сразу три из них учатся в нижегородском педагогическом университете. Александра осваивает магистерскую программу лингвистического факультета, у нее также есть красный диплом бакалавра по профилю «Экономика и управление».

Победительница признается, что испытывала самые разные эмоции, но всегда верила в себя и свои силы. Она уверена, что победа даст ей новые возможности для шага вперед. Свой бренд является ее мечтой, так как она увлекается моделированием одежды.

Студентку поздравил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. Он напомнил, что вуз является прекрасной стартовой площадкой для любых начинаний. Например, на базе факультета дизайна, изящных искусств и медиа-технологий Мининского университета создан Ресурсный центр развития декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов региона.

Ранее мы публиковали фоторепортаж с нижегородского конкурса красоты.