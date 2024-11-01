Дизайнеры придумали модный трюк, который обещает стать трендом

Этот стильный приём придётся по душе любителям экспериментов. На недавно прошедших Неделях моды дизайнеры известных брендов часто обращались к одному простому, но в то же время необычному трюку. Во время показов Burberry, Prada и Rabanne модели ходили в коктейльных платьях и тёплых парках.

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Модные эксперты уверены, что этот приём вполне может стать одним из главных трендов грядущей зимы. Носить парки с объёмными карманами и платьями можно с любой обувью и аксессуарами. Так, например, дизайнеры предлагают добавлять в образ сапоги-гармошку или даже остроносые туфли.

Конечно, для сурового климата тренд придётся несколько адаптировать и носить парку с платьем как минимум в сочетании с плотными колготками и тёплой шапкой, что, впрочем, вполне может стать изюминкой и без того необычного наряда.

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