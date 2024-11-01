Модель Эльза Хоск снялась в образе принцессы Дианы и разгневала фанатов

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в культовом образе принцессы Дианы и разгневала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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35-летняя манекенщица поделилась серией снимков, на которых предстала в капроновых колготках и черном облегающем платье с открытыми плечами и длинным шлейфом. При этом она надела остроносые туфли в тон, а в качестве украшений выбрала массивное колье с камнем. Кроме того, знаменитость подвела глаза черным карандашом и примерила парик со светлыми короткими волосами.

Поклонники, в свою очередь, возмутились внешним видом бывшего «ангела» Victoria's Secret.

«Это не то, что я ожидала увидеть. Для меня это слишком», «Красиво, конечно, но это многих огорчит. Не хотелось бы думать, что некоторые люди могут нарядиться моей покойной матерью на Хеллоуин», «Это ужасно. Этот образ не для Хеллоуина», «Неуместно», «Это неуважительно к семье Дианы», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Эльза Хоск похвасталась фигурой на фото в спортзале.