Чем новый тренд на пленку для маникюра опасен для ногтей

Дерматолог Константинова: плёночный маникюр может ухудшить здоровье ногтей. Его считают более щадящей альтернативой гель-лака. Как минимум по двум причинам: для нанесения не нужно спиливать ногтевую пластину, а при снятии — использовать химические растворители. Но всё же у этого метода есть и серьёзные минусы.

Минусы плёночного маникюра

Низкая воздухопроницаемость

За счёт того, что плёнка плотно прилегает к ногтевой пластине, воздуху не удаётся до неё добраться.

Последствия — ногтевая пластина может ослабевать, стать более подверженной истончению и ломкости, рассказала «Доктору Питеру» врач-дерматолог, косметолог сети клиник ЦИДК Мария Константинова.

Небезопасный состав

Среди ингредиентов плёнки могут быть вызывающие аллергические реакции или раздражения кожи вокруг ногтя. Это грозит воспалениями и раздражениями ногтевого ложа, особенно если плёнку наносят на повреждённую или истончённую пластину.

Неправильное или грубое удаление плёнки

Если снимать плёнку неаккуратно, есть риск отслоения верхнего слоя ногтевой пластины. Если делать такой вид маникюра часто, ногти станут более ломкими и склонными к расслоению.

Микротравмы и микроразрывы ногтевой пластины

Они могут появиться, если долго не снимать плёнку и при этом не ухаживать за ногтями. Микродефекты легко не заметить, но вместе с ними формируются благоприятные условия для проникновения бактерий и грибков.

А в этом материале специалист рассказала, почему во время сушки гель-лака на ногтях появляется чувство жжения.