Пять вещей, которые можно носить зимой вместо свитера

Дизайнер Мегре: вязаный джемпер и кардиган согреют зимой не хуже свитера. Зимой хочется тепла, а вопрос стиля волнует гораздо меньше. Поэтому выбор обычно падает на старый добрый, но скучный свитер. И без него действительно порой не обойтись. Но не обязательно всю зиму всюду ходить в свитерах. Дизайнер и сооснователь Treatea Сара Мегре рассказала «Секрету фирмы», какими вещами можно заменить свитер.

1. Кардиган

Кардиган в тренде уже не один сезон. К тому же он согревает. В зависимости от образа, кардиган можно выбрать как удлиненный, так и короткий.

«Трикотажный кардиган, с добавлением шерсти или кашемировый – идеальный вариант, чтобы вещь согревала. Вязаный вариант более объемный, чем трикотажный, это еще раз доказывает высокую вариативность и универсальность кардиганов», — Сара Мегре.

2. Худи

Толстовка с капюшоном — это не только атрибут спортивной одежды: его уже давно умело интегрируют в разные образы, в том числе сочетая с длинными юбками и каблуками.

«Вариантов моделей худи очень много: короткие до бедра, удлинённые модели, оверсайз, с принтами, с флисовой подкладкой и без. Худи легко сочетаются с любой верхней одеждой: от тренча или пальто до спортивных пуховиков, а также без труда миксуется с любой нижней одеждой», — Сара Мегре.

3. Вязаный джемпер

По мнению дизайнера, джемпер — одна из лучших альтернатив свитеру. Это тёплая и универсальная вещь.

«Лучше отдать предпочтение расслабленному силуэту и однотонным моделям пастельных тонов. К классическому образу лучше выбирать джемпер с круглым под горло вырезом, для кежуала подойдет V-образный ворот, для более смелого — глубокий вырез на одно плечо», — Сара Мегре.

4. Теплая водолазка

Водолазка практична, и её необязательно надевать под какую-то другую одежду. Она может служить и самостоятельным элементом образа.

«Приталенные водолазки выглядят более стильно, чем модели со свободным кроем. Если осенью можно отдать предпочтение хлопковым водолазкам, то зимой лучше выбирать модели с добавлением шерсти или полностью кашемировые», — Сара Мегре.

5. Толстовка

По сравнению с худи, за счёт отсутствия капюшона, толстовка выглядит не так по-спортивному и с ней можно создавать больше разнообразных образов, отметила дизайнер.

«Для повседневным луков я бы рекомендовала выбирать обычные модели своего размера средней длины, а не укороченные или оверсайз. И обязательно с флисовой подкладкой. Толстовка легко компонуется с любым низом и подходит к любой верхней одежде», — Сара Мегре.

Осень ещё не закончилась, поэтому ещё не поздно обзавестись обновками и сменить образ. Что надеть, чтобы быть в тренде, узнайте здесь.