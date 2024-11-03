Парикмахер дал три совета, как сохранить прическу под шапкой

Смена направления пробора, укладка щипцами гофре, а также использование пудры для волос и сухого шампуня помогут сохранить объемную прическу под шапкой. Об этом Москве 24 рассказала парикмахер, стилист Лилия Левина.

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По ее словам, перед тем как надеть шапку, стоит зачесывать уже уложенные волосы на другой пробор.

«Когда мы снимем головной убор и аккуратно вернем все в исходное положение, увидим, что объем сохранился», — отметила эксперт.

Поможет и пудра для волос, которую надо нанести на прикорневую зону и слегка втереть в кожу головы, указала Левина. Вместо этого можно также использовать сухой шампунь, добавила она.

«Средство образует своеобразный каркас, который позволит прическе удерживать объем. Когда мы снимем шапку, останется немного потрясти волосы руками, взбодрить их, и прическа будет в порядке».

Еще один способ – укладка щипцами гофре: ими надо пройтись по прикорневой зоне волос. Однако, хоть получившаяся текстура и будет стойко держать объем, такой метод достаточно травматичен, особенно если не соблюдать важные правила.

«Прежде чем создавать прикорневой объем щипцами гофре, надо помыть волосы, а потом максимально хорошо их высушить, – во влажном состоянии они более уязвимы. Работать инструментом необходимо очень быстро, не держать его на прическе. И не советую нагревать щипцы до температуры выше 200 градусов», — объяснила специалист.

Кроме этого, есть салонная процедура – перманентный прикорневой объем, посоветовала Левина.

«Она выполняется в разных техниках, но результат один – клиент от трех до шести месяцев, несмотря ни на что, ходит с прекрасной прической без использования стайлинговых средств и горячих инструментов».

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