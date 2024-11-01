Четыре бьюти-ошибки, которые совершают при нанесении теней

В повседневном мейкапе мы не так часто используем тени, из-за чего практики идеального нанесения у большинства не так много. Визажист Елена Новицкая рассказала о самых популярных ошибках в использовании теней, которые мешают получить эффект как у любимых блогеров.

Вы не используете базу под тени

Если к праймеру перед нанесением тона мы давно привыкли, особенно если речь идет о вечернем макияже, то база под тени — еще не средство первой необходимости в косметичке. Визажист поясняет, что если вы регулярно используете тени, без базы вам просто не обойтись. Во-первых, с ее помощью вы получаете более пигментированный результат, а во-вторых, тени будут держаться как прибитые даже в дождь.

Вы делаете неправильную растушевку

Вспомните, как вы растушевываете тени. Если тянете от середины подвижного века к внешнему уголку — делаете большую ошибку. Как говорит наш эксперт, растяжку цвета стоит проводить от внешнего угла глаза к середине. Чем ближе вы подбираетесь к внутреннему уголку глаза, тем светлее должен быть оттенок. Идеально, если вы возьмете для растушевки цветные тени на два тона светлее самых темных в вашем макияже. Кстати, для растушевки существует своя кисточка.

Вы выбираете неправильные цвета

Самая большая ошибка — подбирать тени под цвет глаз. Визажист:

«Вы не подчеркнете красоту глаз, если тени будут сливаться с радужкой».

Помимо прочего, неправильно подобранные тени могут подчеркнуть то, что вы хотели скрыть тоном — синячки под глазами, покраснения и лопнувшие сосуды в глазу. Наш эксперт рекомендует использовать контрастные цвета, а подобрать свой цвет можно воспользовавшись специальной палитрой.

Вы не убираете осыпавшиеся тени

Некоторые девушки уверены, что убирая остатки теней с нижнего века, они размажут цвет, но оставлять пигмент на лице там, где он не предусмотрен, не стоит. Крошки от теней всегда видны, они создадут «грязный» эффект, который не украсит ваш образ. Обязательно проверьте, не осталось ли лишнего по нижнему краю ресниц. А чтобы не размазать тени по лицу, используйте влажный спонж и пройдитесь по области вокруг глаз консилером.