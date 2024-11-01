Как сохранить укладку под шапкой, рассказала стилист

Осенью и зимой многие женщины пытаются найти способ сохранить укладку под головным убором. Несколькими простыми секретами поделилась парикмахер, стилист Лилия Левина, сообщает «m24».

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По ее словам, перед тем как надеть шапку, следует зачесывать уложенные волосы на другой пробор. Также можно использовать пудру для волос и сухой шампунь, эти средства наносятся на прикорневую зону и дают дополнительный объем.

Еще один способ – укладка щипцами гофре: ими надо пройтись по прикорневой зоне волос. Однако такой способ достаточно травматичен, поэтому стилист советует не нагревать щипцы до температуры выше 200 градусов и работать ими очень быстро.

Ранее стилист-парикмахер Галина Тоторина рассказала, какие стрижки подойдут обладательницам кудрявых волос. Специалист советует выбирать каре, боб и короткий вариант маллета. По словам эксперта, девушкам с вьющимися локонами нужно быть осторожнее с короткими стрижками. Здесь важно обращать внимание на структуру самих волос, а также на форму и черты лица.