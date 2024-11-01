Как сохранить укладку под шапкой, рассказала стилист
Осенью и зимой многие женщины пытаются найти способ сохранить укладку под головным убором. Несколькими простыми секретами поделилась парикмахер, стилист Лилия Левина, сообщает «m24».
По ее словам, перед тем как надеть шапку, следует зачесывать уложенные волосы на другой пробор. Также можно использовать пудру для волос и сухой шампунь, эти средства наносятся на прикорневую зону и дают дополнительный объем.
Еще один способ – укладка щипцами гофре: ими надо пройтись по прикорневой зоне волос. Однако такой способ достаточно травматичен, поэтому стилист советует не нагревать щипцы до температуры выше 200 градусов и работать ими очень быстро.
Ранее стилист-парикмахер Галина Тоторина рассказала, какие стрижки подойдут обладательницам кудрявых волос. Специалист советует выбирать каре, боб и короткий вариант маллета. По словам эксперта, девушкам с вьющимися локонами нужно быть осторожнее с короткими стрижками. Здесь важно обращать внимание на структуру самих волос, а также на форму и черты лица.