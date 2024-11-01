Как правильно выбрать идеальную прическу для важного мероприятия

Существует несколько основных моментов, на которые стоит опираться при выборе причесок, которые способны вас действительно украсить, подчеркнуть все ваши достоинства и сделать запоминающейся на важном торжестве. Мастер по прическам Ксения Бохо рассказывает о важных пунктах правильного выбора.

Начнем с анатомических особенностей

Овальная форма лица

«Если вы обладатель такой формы, то вы везунчик. Вам можно все и всегда. Высокие, низкие, гладкие, объемные, любые виды причесок — вам доступно все», — объясняет мастер по прическам.

Большое поле для экспериментов! Основной пункт, на который стоит обратить внимание — это структура волоса. Но об этом чуть позднее.

Круглая форма лица

В данном случае стоит избегать сильно гладких и зализанных причесок, потому что они способны придать нежелательного объема в пропорциях лица.

«Отдайте предпочтение более текстурным прическам, с явно выделенными прядями. Это создаст более эффектный образ», — говорит Ксения.

Вытянутая форма лица

«А вот как раз в этом случае лучше избегать начесов и сильно пышных высоких причесок», — акцентирует мастер.

Излишняя высота может дополнительно удлинить лицо и сделать его более суровым. Отлично подойдут прически с модной челкой-шторкой, удачно обрамляющие лицо.

Стилистика тоже важна

Пышность во всем

Еще одно модное «нет» в мире красоты. Если вы выбираете для важного мероприятия пышный наряд, то стоит быть более сдержанным в объеме прически.

«Такое сочетание рискует сделать ваш образ излишне круглым и покатым. Лучше предпочесть более спокойные варианты причесок», — советует наш эксперт.

Компенсаторика

«Если вы собираетесь на светское мероприятие и планируете однотонный и спокойный наряд, без дополнительных украшений и аксессуаров, сделать образ более праздничным и заметным можно с помощью добавления аксессуаров в прическу», — рассказывает специалист.

Блестящие гели, стразы, интересные заколки или кольца — это все то, что поможет превратить ее в модный акцент. Тут тоже стоит помнить, что если прическа и так пышная, то аксессуары придают излишнюю помпезность. Помним про баланс.

А теперь рассмотрим аспект текстуры и качества волос

«Чем более волос „поврежден“, то есть, окрашен, подвержен химическим завивкам и так далее, тем он более пористый и тем самым более послушен. На таких волосах прическа держатся крепче и дольше», — резюмирует эксперт.

На неокрашенных, прямых и стекловидных волосах любая прическа держится хуже. Для гладких прядей потребуется больше стайлинга, более высокая температура горячих инструментов при укладке. Стоит попробовать более собранные варианты.