Коллекцию «Золото инков» показали на фестивале «Мой бизнес. Креатив»

Дизайнерскую коллекцию "Золото инков", созданную объединением крымских дизайнеров, показали на первом фестивале "Мой бизнес. Креатив", который проходит в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Мотивы Латинской Америки и мотивы Крыма. Золото инков и скифское золото. В своей коллекции мы старались найти золотую середину, и коллекция, считаю, получилась. Конечно, мы не настолько богаты и не имеем столько золота как инки, но здесь главную роль играл не драгоценный металл, а драгоценные люди, которые придумали и выполнили эти костюмы и украшения", - рассказала ТАСС создатель коллекции Кристина Троицкая.

В показе задействованы шесть моделей, которые одеты в наряды с украшениями, стилизованными под золото, выполненные из современных полимерных материалов, используется искусственный шелк и натуральные ткани. Некоторые ансамбли состоят из тонких, связанных между собой колечек, бус и других дизайнерских находок.

Бизнес-фестиваль проводится в Крыму впервые, он продлится до 8 ноября, рассказал ТАСС руководитель центра "Мой бизнес", директор Крымского государственного фонда поддержки предпринимательства Владислав Ганжара.

"Фестиваль - это новая форма поддержки малого и среднего бизнеса в нашей республике. Наша главная задача выявить творческих людей, объединения, оказать им помощь и поддержку", - отметил Ганжара.

По его словам, в рамках фестиваля будут обсуждаться вопросы использования искусственного интеллекта, цифровизации креативных индустрий, которые могут применяться в туризме, медиа, моде. Организованы художественная выставка-ярмарка творческих работ крымских мастеров, проходят показы мод от крымских дизайнеров, перед предпринимателями выступают опытные тренеры, которые делятся своими историями успеха.

Креативная экономика

Директор центра по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов Екатерина Черкес-заде сообщила, что Республика Крым присоединилась к внедрению регионального стандарта по развитию креативных творческих индустрий. Этот стандарт, который АСИ ввел уже в 48 российских регионах.

"Мы увидели, насколько важно и нужно иметь системные инструменты для развития креативной экономики в регионе. И важно сейчас подчеркнуть значимость креативной экономики. Я думаю, что до конца года у нас и остальные коллеги уже активно подтянутся к реализации стандарта", - подчеркнула она, выступая онлайн.

В регионе, по словам заместителя председателя Совета министров - министра финансов Республики Крым Ирины Кивико, обсуждается вопрос по созданию креативного кластера. Для этого привлекается профессиональное сообщество, институты поддержки бизнеса.