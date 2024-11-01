Какие материалы используют для пуховиков

Самый популярный материал для пуховика является полиэстер. Для его производства используются различные виды полиэфиров в форме волокон, например, полиэтилентерефталат (ПЭТ), исходные компоненты для которого получают из нефти или газа.

Доцент кафедры технологии полимерных материалов и порохов пермского политехнического университета (ПНИПУ), кандидат технических наук Сергей Котельников в беседе со «Свободной Прессой» рассказал, что полиэстер относительно дешев и доступен, поэтому его используют практически повсеместно.

«Для зимней одежды его свойства особенно хороши. Во-первых, полиэстер обрабатывают специальными водоотталкивающими покрытиями. Это важно для верхней одежды, поскольку наполнитель теряет теплоизоляционные свойства при намокании. Еще один плюс — маленький вес, что делает пуховики удобными для ношения. Кроме того, он обладает высокой прочностью и износостойкость, почти не выгорает на солнце, сохраняет цвет и внешний вид одежды дольше», — пояснил собеседник издания.

При этом 100% полиэстер применяется редко. Чаще его можно увидеть в сочетании с полиамидом — синтетической тканью, напоминающей шелк.

Далее идет нейлон — это семейство синтетических полиамидов, которые чаще всего применяют для производства волокон. Существует два основных вида: анид (или нейлон-66) и капрон. Оба этих полимера получают из нефтепродуктов.

«Синтетику, в отличие от натуральных тканей, сложно порвать. Она эластична, устойчива к воздействию химикатов, отталкивает воду. Но различия есть. Нейлон на ощупь гладкий. Волокна полиэстера более шероховатые, поэтому ткань получается менее плотной и лучше пропускает воздух», — уточнил Котельников.

Нейлоновое полотно легче материала из полиэстера, что дает ему дополнительный бонус. Оно также водонепроницаемо и не требует дополнительной обработки, не пропускает воздух, поэтому из него шьют верхнюю одежду, которая не соприкасается с кожей, например, внешнюю часть пуховиков.

При выборе между полиэстером и нейлоном для внешней ткани пуховика следует учитывать конкретные потребности и предпочтения. Первый материал лучше подходит для условий повышенной влажности и при занятиях активными видами спорта на открытом воздухе, а второй — для морозов.

В качестве наполнителя для пуховика сейчас используют искусственные материалы. Синтепон, например, дешевле аналогов, хорошо сохраняет тепло, легкий, устойчив к влаге и быстро сохнет, но со временем сбивается в комки, из-за чего теряет способность удерживать тепло.

Изософт обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Он легкий, не сбивается, хорошо сохраняет форму и пропускает воздух. Холлофайбер сделан из полых волокон, что позволяет удерживать больше воздуха и тепла. Синтетический пух — группа из нескольких видов утеплителей, имитирующих натуральные материалы.

«На самом деле это все разные виды полиэстера, которые отличаются величиной воздушной прослойки между волокнами. Именно воздух является главным теплоизолятором в пуховиках. Из перечисленных наиболее «теплыми» считаются синтетический пух и изософт», — добавил Котельников.

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