Стилист назвал пять видов окрашивания, которые будут в моде зимой

Стилист Владимир Верин назвал пять видов окрашивания, которые будут в моде этой зимой. Об этом пишет Lady.mail.

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1. Оттенок Бургунди

Цвет трансформировался из «вишневой колы» благодаря стилю Дуа Липы. Он стал ещё более ярким, стильным, элегантным, легким и притягательным. Чтобы с удовольствием носить этот цвет, понадобится смелость и уверенность в себе.

2. Золотистый блонд

Золотистый подтон, вызывающий ассоциации с полями подсолнухов и теплом, придаст локонам яркость и озарит даже самое серое небо.

3. Шоколадный оттенок

Вариант с минимальными вкраплениями мелирования — тёплый и актуальный оттенок для зимы. Он напомнит о горячих и вкусных напитках, которые пьют, укутавшись в плед, пока за окном идёт снег.

4. Медовый блонд

Оттенок характеризуется тонкими переплетениями светлых бликов и нейтральным подтоном, что придаёт ему естественный вид. Такое окрашивание будет постепенно и незаметно отрастать. Его можно считать универсальным, оно подойдёт как для смуглой, так и для светлой кожи.

5. Балаяж

Это вид окрашивания, когда тёмный вверх аккуратно и почти незаметно, начинаясь с лёгкого мелирования, перетекает в светлый низ. Вариант подходит тем, у кого нет времени регулярно ходить в салон и подкрашивать корни. Цвет будет деликатно «сползать», не создавая контрастов.

Стилист назвал вещи, без которых нет смысла появляться на улице этой осенью.