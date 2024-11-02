Самая необходимая вещь в холод: шесть модных моделей пуховиков

Без чего сложно представить холодную пору, так это без пуховика. Между тем, чтобы мы сейчас были во всеоружии, американскому предпринимателю Эдди Бауэру в 1930-х пришлось столкнуться с угрозой собственной жизни. Именно после сильного переохлаждения на рыбалке наш герой и придумал современный пуховик. Какие носим в этом сезоне?

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Одеяло

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Если пижамы умудрились выйти из уютного заточения спальни, то чем хуже одеяла? Объемные, теплые, с воротником-уголками — впервые мир увидел пуховики-одеяла в 1999-м в коллекции Martin Margiela, но настоящая популярность к ним пришла позже и с тех пор не уходит. Заворачиваемся, кутаемся, радуемся жизни и холодам (нет).

Укороченный

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Ультракороткие позиции — самый актуальный вариант, но, будем честны, не самое хорошее решение в условиях российских холодов. Но осенью, когда мороз еще не сковал все вокруг (и нас тоже), можно смело надевать такие куртки, следуя фэшн-тенденции. Нельзя не отметить и тот факт, что подобные модели визуально удлиняют и стройнят ноги.

Длинные

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Макси длина коснулась юбок, платьев, пальто и, конечно же, пуховиков. Впрочем, модели чуть ли не до пят не новая для нас тема. А потому, если у вас уже есть такой пуховик, носите с удовольствием. Если нет — присмотритесь: он еще долгое время будет маячить на фэшн-арене и согревать не только тело, но и ноги.

С поясом

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Удлиненный пуховик в виде пальто, схваченный на талии поясом, абсолютная классика. А вот пояс на куртках до середины бедер долгое время казался моветоном. Однако с недавних пор умы дизайнеров захватила стилистика lady-like, которая поощряет любые акценты на талии. Что ж, пояс — это еще и защита от ветра.

Оверсайз

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Максимальный объем — это не только про свободу движений, но и про необходимую в студеную пору многослойность. Под оверсайз-пуховик легко поместятся лонгслив, джемпер и пиджак вместе взятые. Выбирайте такую верхнюю одежду на размер больше. Особенно эффектно будут смотреться дутые варианты.

С капюшоном

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В какой-то момент капюшоны как будто впали в немилость, исчезнув из соцсетей инфлюенсеров. Но тот самый момент пережит — к особенному счастью тех, кто не любит шапки во всех их проявлениях. Так что не проходим мимо, тем более если у пуховика высокий ворот — тут можно отказаться не только от головного убора, но и от шарфа.