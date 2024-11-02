Волшебство каждый день: топ лучших адвент-календарей

В преддверии новогодних праздников бренды косметики рады представить эксклюзивные адвент-календари с миниатюрами косметики — настоящие путеводители в мир красоты и нежного ухода. Каждый день декабря станет как открытие новой главы, будет наполнен сюрпризами и подарит мгновения радости. Позвольте себе побыть целый месяц настоящей принцессой и насладитесь особым удовольствием от открытий маленьких дверец за которыми вас ждут много маленьких и невероятно приятных подарков.

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RITUALS

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Вдохновлен архитектурой Амстердама и хранит в себе 24 роскошных подарка.

Погрузитесь в волшебство Рождества вместе с Rituals и их великолепным адвент-календарем 2024: The Ritual of Advent Red. Этот уникальный календарь, созданный в стиле вдохновения Амстердамом, открывает перед вами 24 изысканные сюрпризы, которые помогут привнести в будни уют и спокойствие. Каждое окно календаря наполнено роскошными средствами для ухода за телом и лицом, стильными аксессуарами для дома и эксклюзивными лимитированными продуктами, среди которых – четыре ароматные свечи для каждого воскресенья Адвента.

LUMENE

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Откройте для себя магию северной природы с адвент-календарем Lumene 24 Nordic Beauty Secrets. Этот роскошный набор включает 24 тщательно подобранных средства для ухода за кожей и макияжа, вдохновленных чистотой и силой северных ингредиентов.

Каждый день декабря вас ждет новый секрет красоты — от увлажняющих кремов до сияющих сывороток и питательных масел, которые помогут вашей коже выглядеть свежей и ухоженной. Подарите себе или своим близким мгновения истинного наслаждения и заботы о себе с природными бьюти-продуктами, созданными для того, чтобы подчеркнуть вашу естественную красоту в зимние дни.

RITUALS

© Antenna Daily

Погрузитесь в волшебство Рождества вместе с Rituals и их великолепным адвент-календарем 2024: The Ritual of Advent. Этот уникальный календарь, открывает перед вами 24 изысканных сюрпризов, которые помогут привнести в будни уют и спокойствие.

Каждое окно календаря наполнено роскошными средствами для ухода за телом и лицом, стильными аксессуарами для дома и эксклюзивными лимитированными продуктами, среди которых – четыре ароматные свечи для каждого воскресенья Адвента. Этот календарь – идеальный подарок для себя или своих близких, чтобы каждый день наслаждаться атмосферой радости и гармонии в преддверии праздников.

Л’Окситан Адвент-календарь

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Откройте для себя французский шик и элегантность с адвент-календарем Л’Окситан. Этот набор включает тщательно подобранные средства для ухода за кожей и волосами, вдохновленных аутентичной природой Франции. Каждый день декабря вас ждет новый секрет красоты — от увлажняющих кремов до сияющих сывороток и питательных масел, которые помогут вашей коже и волосам выглядеть свежими и ухоженными.

BABOR

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Этот интенсивный курс красоты от BABOR начинается с увлажнения и заканчивается мощным anti-age. 24 дня спустя вы в полной мере насладитесь красотой вашей кожи, её молодостью и сиянием. Наслаждение нон-стоп: каждый день вас ждёт новый сюрприз, а вашу кожу — лучший ампульный уход.

24-дневная интенсивная программа красоты в преддверии праздников насытит кожу драгоценными ингредиентами для надёжной защиты, повышения плотности, упругости и сияния.