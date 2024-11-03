SMAS-лифтинг и пилинги: назван топ косметологических процедур для лица

На сегодняшний день в России доступными являются множество косметологических процедур, выбрать действительно необходимую из них бывает сложно. Доктор эстетической медицины Наталья Михайлова назвала топ-10 наиболее эффективных процедур для кожи лица.

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Ботулинотерапия

«В первую очередь хочется отметить, что опытный специалист отталкивается от индивидуальных показаний. Но в любом случае топ-10 открывает ботулинотерапия. Процедура абсолютно оправдана, чтобы снизить риски образования мимических морщин», — отметила врач.

SMAS-лифтинг с помощью сфокусированного ультразвука

Это одна из редких аппаратных методик, направленная на уплотнение жировой клетчатки, подтяжку кожи и улучшение ее качества. Процедуру без проблем можно проводить в любое время года. Она не имеет длительной реабилитации, высокоэффективна и поэтому подойдет большинству пациентов.

Профессиональный уход

Какой именно уход подойдет конкретно вам, определит специалист. Но в любом случае процедуры у профессионального косметолога — это то, что необходимо абсолютно любой коже в любом возрасте. Только нужно учитывать, что зачастую необходимо пройти курс той или иной процедуры — лишь в этом случае можно надеяться на эффективный результат.

Биорепарация

Эта процедура идеальна для укрепления связочного аппарата. Она нацелена на профилактику старения без реабилитации, обеспечивает глубокое увлажнение. Клиент получает мгновенный лифтинг-эффект.

Чистка лица

Важная процедура, которая помогает удалить накопившиеся загрязнения, излишки кожного сала, мертвые клетки и комедоны. Профессиональная чистка лица улучшает микроциркуляцию крови, что способствует усиленному питанию кожи и ее обновлению. Кроме того, косметолог может подобрать индивидуальные средства и рекомендации по уходу, что делает процедуру еще более эффективной.

Биоревитализация

Основная задача этой процедуры — обеспечить необходимый уровень увлажнения кожи. А увлажненная кожа намного медленнее подвергается как хроно-, так и фотостарению.

Поверхностные пилинги с антиоксидантами и депигментирующими компонентами

Чаще всего это пилинги без травматизации, с минимальным шелушением. Они имеют в своем составе фруктовые кислоты, биофлавоноиды, нейропептиды и другие биологически активные компоненты. Перспективный компонент в современных пилингах — это транексамовая кислота. Она защищает кожу от пигментации, выравнивая тон лица. Эта кислота может использоваться для любого типа кожи и в любое время года.

Профессиональный подбор домашнего ухода

Да, это не совсем полноценная процедура, но без домашнего ухода вся другая работа косметолога практически бессмысленна. Кроме того, важно подобрать эффективное и комфортное SPF-средство, потому что солнце пагубно воздействует на нашу кожу.

«Отдельно хочется отметить необходимость и эффективность применения масок. Сейчас много форм их применения. Например, кремовые маски имеют более высокую концентрацию биологически активных веществ. Они лучше справляются с проблемами кожи. Также это могут быть маски по типу gel trap, которые быстро и эффективно насыщают кожу и дают эффект увлажнения», — уточнила Михайлова.

Нельзя забывать и об альгинатных масках. Это проводник для того средства, которое лежит под маской. Это могут быть концентраты, профессиональные гели, специальные кремы. Альгинатная маска будет как будто «проталкивать» еще глубже уходовые компоненты, делая их намного эффективнее и подпитывая кожу собственными свойствами.