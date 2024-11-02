Что надеть на Новый год: выбираем цвета и стиль

Совсем немного осталось до Нового года, а значит, пора готовиться к встрече самого яркого и долгожданного праздника. Вместе со стилистом и астрологом разбираемся, в чем встретить год Зеленой Деревянной Змеи, как одеться в русле модных тенденций, и как при этом не ошибиться в цвете наряда.

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Наши эксперты

Стилист и дизайнер бренда Liotriss Юлия Антонова

Астролог-прогнозист Дарья Бруин

В каких цветах встречать Новый 2025 год Зеленой Деревянной Змеи

Советы стилиста

"2025 будет годом Деревянной змеи, отсюда и главные рекомендации по цвету. Конечно, первый цвет - зеленый, но немаловажен оттенок: обратите внимание на холодные изумрудные, темно-зеленые и травяные цвета, - отмечает Юлия Антонова. - Считается, что природные оттенки в этом году придутся по душе главному символу года. Но и модная индустрия показывает нам множество интересных сочетаний с изумрудным оттенком, так что в этом случае обеспечено стопроцентное попадание".

Также можно выбрать образ в серебристом цвете. Как советует эксперт по стилю, это может быть классический вариант с пайетками. Если вы не стремитесь слепо следовать трендам, а хотите оригинальности - присмотритесь к изделиям с более крупными элементами и вышивкой. В моде этого сезона серебро во всех его проявлениях, включая обувь и аксессуары. Для ультрамодных - вещи из блестящей бахромы "а-ля новогодняя мишура".

"Нельзя обойти стороной главный цвет сезона 2024-2025 - это глубокий бордовый в разных оттенках. Он еще несколько месяцев будет актуален, и образом в этом цвете вы еще не раз сможете блеснуть", - уверяет стилист.

Если вам по душе более сдержанные и универсальные цвета, то всегда актуален черный - вечная классика. Как ни крути, этот цвет для вечернего мероприятия очень выигрышный - загадочный и мистический.

Советы астролога

Астрологи говорят, что правильно подобранные цвета для вашего образа за новогодним столом могут привлечь удачу на весь год и способствовать росту материального благополучия. Почему бы не добавить волшебства в этот праздник?

"2025 год по восточному календарю пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи, - говорит астролог-прогнозист Дарья Бруин. - Этот символ обладает сильной энергией, и выбор наряда для встречи Нового года должен гармонировать с его характеристиками: изяществом, мудростью, утонченностью и природной силой. Зеленая Змея символизирует баланс, спокойствие и интуицию, а деревянный элемент подчеркивает связь с природой и устойчивостью".

Рекомендации астролога по цветам для женщин

Оттенки зеленого - от нежной фисташки до насыщенного изумрудного - способствуют гармонии и внутреннему балансу, что особенно важно в этот год, когда Змея приносит изменения и необходимость адаптации

Коричневый и его оттенки - цвета принесут вам чувство устойчивости и помогут в реализации планов.

Другие цвета, которые советует астролог:

Кремовый

Серебристый

Золотистый

Рекомендации астролога по цветам для мужчин

Зеленый

Коричневый

Серый

Болотный

Темно-синий

"Встречать Новый год мужчине следует в одежде спокойных, но богатых природных оттенков, - комментирует астролог Дарья Бруин. - Допустимы небольшие акценты золотого или серебристого для завершения образа".

Что надеть женщине на Новый год: модные тенденции

Советы стилиста для женщин

Из фасонов можно обратиться к вечной классике и надеть эффектное платье актуального кроя: например, платье из пайеток длины макси с увеличенной линией плеч. Либо выбрать трендовый вариант и остановить свой взгляд на комбинезоне из бархата в одном из популярных оттенков.

"Если вам хочется надеть юбку, то рекомендуем присмотреться к версиям в длине мини, которая буквально заполонила мировые подиумы в этом сезоне, - отмечает Юлия Антонова. - Либо наоборот, к длине макси или миди, но в акцентных дизайнах: с крупными объемными цветами, накладными карманами, с необычной фактурой - бахрома, пайетки, бисер. Не забудьте к роскошному низу подобрать сдержанный верх - однотонный, без рисунка и выраженной фактуры. Тогда ваш образ будет цельным и лаконичным".

По совету стилиста, украсить образ и придать нотку загадочности однозначно сможет блуза из прозрачных тканей. Выбирайте свободные фасоны, которые подчеркнут изгибы вашей фигуры и визуально не добавят нежелательного объема.

"Если вам милее брючный костюм, то рекомендуем присмотреться к широким фасонам, которые зрительно сделают ваши ноги длиннее, - отмечает мастер по стилю. - Жакет к таким брюкам можно подобрать укороченный - он подчеркнет линию талии. Сейчас на подиумах мы видим возвращение женственности и утонченности".

Советы астролога для женщин

Ткань и фактура

Отдавайте предпочтение легким и струящимся тканям, таким как шелк, атлас, шифон. Они создадут плавные, загадочные линии, подчеркивая утонченность и мистичность образа. Натуральные материалы, такие как лен и хлопок, тоже отлично впишутся в концепцию года.

Фасон

Платье должно быть элегантным и подчеркивать природную грацию и силу. Модели с открытыми плечами, глубокими разрезами, асимметричным кроем или сложными драпировками отлично подойдут. Избегайте слишком вычурных и тяжелых нарядов - образ должен быть воздушным и естественным. Юбки с блузками станут отличным выбором для тех, кто предпочитает неформальные образы. Комбинируйте легкие ткани и элегантные силуэты. Такая комбинация помогает привлечь удачу и гармонию, создавая правильный настрой для 2025 года. Эффектные топы с блестящими акцентами идеально подойдут для праздника. Дополните образ классической юбкой или брюками. В этом году следует выбирать не только модные, но и символически правильные элементы - блеск золота и серебра поможет привлечь успех и финансовую стабильность.

Подходящие аксессуары для встречи Года Зеленой Змеи, советы стилиста и астролога

Рекомендации стилиста

Конечно, для завершенности образа необходимы аксессуары. Не забывайте главное правило: если ваш наряд яркий и необычный, выбирайте аксессуары ему под стать. Их функция - поддержать образ, а не сместить на себя все внимание. А если у вас спокойный классический образ в черном цвете, то здесь, наоборот, можно надеть акцентные аксессуары и таким образом выглядеть еще привлекательнее.

"Универсальным вариантом будет клатч в серебристом оттенке, - советует стилист. - Форму рекомендуем выбрать актуальную последним трендам: например, прямоугольную. Также сумка на цепочке вновь вернется в моду".

Один из самых острых трендов приближающейся зимы - это классические "лодочки" из сатина, а также мюли с kitten heels.

"Такие туфли можно выбирать в лаконичном дизайне, а также с декором - с объемными розами, например, туфли могут быть акцентных цветов, особенно если ваш образ выдержан в едином цвете", - отмечает наш эксперт-стилист.

А если вы готовы на эксперименты, то присмотритесь к каблукам необычной формы - такой ход точно придаст вашему образу суперактуальности.

Что касается украшений, то, по замечанию стилиста, в моде будут необычных форм броши, длинные провисающие и крупные серьги, аксессуары с бантами и крупные фактурные бусы.

Рекомендации астролога

"Важно выбрать аксессуары, которые подчеркнут связь с природой, - советует астролог. - Подойдут украшения из дерева, камней (особенно зеленого нефрита или изумруда), а также изделия с мотивами змеи или других животных. Не перегружайте образ: сдержанная элегантность - ключ к успеху".

Что выбрать:

Маленькие клатчи из натуральных материалов или с металлическими акцентами;

Сумки с металлическими элементами, которые добавляют изысканности и элегантности.

Что надеть мужчине на Новый год (варианты с фото), советы стилиста и астролога

Рекомендации стилиста для мужчин

"Если ваш мужчина не следит за трендами, то предложите ему классический лаконичный наряд - белая рубашка и брюки, - рекомендует специалист по стилю. - Верхние пару пуговиц можно не застегивать, придавая образу расслабленность. Также это может быть рубашка с жилеткой. Помимо классических брюк из костюмной ткани, это могут быть модели из твида - одного из самых актуальных материалов грядущего сезона".

А если мужчина предпочитает нечто модное, то рекомендуем присмотреться к кожаным брюкам прямого силуэта. По замечанию стилиста, этот элемент гардероба будет очень актуальным в ближайший год. Дополнить комплект можно сдержанной черной водолазкой.

Рекомендации астролога для мужчин

Материалы

Костюм из натуральных тканей - шерсть, лен, хлопок - будет не только удобным, но и символизирующим устойчивость и силу Зеленой Деревянной Змеи. Ткани должны быть высокого качества, чтобы выглядеть презентабельно и стильно.

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