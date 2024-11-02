С чем носить бомбер, чтобы выглядеть круто и сохранить тепло

Виды, тренды и советы по выбору.

«В 2024 году бомбер продолжает быть актуальным. Более того, сейчас есть множество его вариантов для смелых экспериментов с образом. Рассказываю, какие бывают бомберы и как стильно сочетать эту верхнюю одежду», — Индира Фаттахова, персональный стилист, сертифицированный типолог по системе MBTI.

История бомбера

Давайте сначала разберёмся, что такое бомбер, и поговорим про его происхождение. На самом деле, это не просто куртка, а настоящий стильный элемент гардероба, который давно завоевал популярность и продолжает оставаться в моде.

Своим происхождением бомбер обязан военным лётчикам. Однако с тех пор он трансформировался в универсальную вещь, подходящую для различных стилей и случаев.

В начале XX века такую куртку носили пилоты бомбардировщиков, из-за чего она и получила название «бомбер». Эта верхняя одежда защищала от непогоды в открытых кабинах самолётов во время выполнения налётов во времена Первой мировой войны.

В 1950-х годах в США появилась модель бомбера, которая называлась MA-1. Она имела ярко-оранжевую подкладку. Пилот в случае крушения выворачивал бомбер наизнанку, чтобы спасателям было легче заметить его с воздуха.

Преимущества бомбера

1. Универсальность

Бомбер можно сочетать с различными стилями и одеждой. Он отлично смотрится как с повседневной одеждой (джинсы, футболки), так и с более формальными предметами (рубашки, юбки). Это делает его подходящим для множества случаев — от прогулок до встреч с друзьями.

2. Удобство и комфорт

Бомберы часто изготавливаются из лёгких и комфортных материалов, что делает их удобными для но́ски в течение всего дня. Они не сковывают движения и позволяют чувствовать себя свободно.

3. Защита от погоды

Бомбер — идеальный выбор для межсезонья. Он защищает от ветра и лёгкого дождя благодаря своей конструкции и материалам. Некоторые модели утеплены, что делает их подходящими для холодной погоды.

Виды бомберов

Классический бомбер с манжетами

Классический бомбер, как правило, выполнен из прочных материалов, таких как нейлон или хлопок. Но также шьют модели из плащёвки, шерсти и кожи. Классический бомбер имеет манжеты на рукавах и по низу. Этот стиль идеален для создания повседневных образов и отлично подходит как для мужчин, так и для женщин.

Бомбер без манжет

Бомбер без манжет выглядит более современно и может быть выполнен из различных тканей, включая лёгкие и дышащие. Он отлично подходит для более тёплой погоды и добавляет образу нотку кэжуала.

Разница между видами бомберов

Давайте рассмотрим различия между бомбером с манжетами и без. Эти нюансы могут существенно влиять на общий образ и стиль, в котором его можно носить.

1. Форма и силуэт

Бомбер с манжетами зачастую имеет более структурированный и спортивный вид. Почему так? Манжеты создают чёткую границу между верхней частью и низом, что подчёркивает линию талии и делает силуэт более собранным.

Бомбер без манжет выглядит более свободно и непринуждённо. Он может иметь расслабленный силуэт, что делает его идеальным для создания стильных, но неформальных образов.

При выборе формы бомбера ориентируйтесь на то, чтобы он был свободным в посадке и не прилегал плотно к телу. Свой выбор лучше остановить в пользу свободной или оверсайз модели.

2. Стиль и настроение

Бомбер с манжетом чаще ассоциируется с уличным стилем и спортивной эстетикой. Он отлично подходит для создания активных, молодёжных образов, а также хорошо сочетается с джинсами, кроссовками и даже с платьями в стиле casual.

Бомбер без манжет может выглядеть более элегантно и подходит для создания образов в стиле smart casual. Его можно комбинировать с брюками, юбками и обувью на каблуке, что придаст образу более утончённый вид.

3. Сезонность

Часто бомберы с манжетами выполнены из более плотных материалов, что делает их подходящими для прохладной погоды. Они могут быть утеплёнными. Именно поэтому такие модели можно назвать практичными и функциональными. Кроме того, их могут делать стёгаными, на меху и с подкладом.

Бомберы без манжет более лёгкие и воздушные. Они идеально подходят для весны и лета. Могут быть выполнены из тонких тканей, таких как шёлк или лёгкий хлопок. Прекрасно подходят для многослойных образов.

Бомбер и стиль одежды

Street style

В уличной моде можно использовать два вида бомбера. Главное – правильно сочетать. Бомбер с манжетами комбинируйте с рваными джинсами и объёмными кроссовками, а без — с платьем и массивными ботинками.

Спортивный стиль

Бомбер с манжетами отлично смотрится со спортивными брюками, кроссовками и футболками. Это идеальный выбор для активного отдыха или прогулки по городу.

Casual

Бомбер без манжет может стать отличным дополнением к повседневному образу с джинсами и простыми топами. Добавьте к образу кеды или босоножки для завершённости стиля.

Smart casual

Бомбер без манжет в сочетании с брюками-палаццо или юбкой-карандаш и обувью на каблуке создаст стильный и элегантный образ для работы или встреч.

Многослойность

В многослойных луках можно использовать оба вида бомбера. Модель с манжетами носите под объёмный свитер, а без — поверх лёгкой блузки или платья. Экспериментируйте с текстурами и цветами, чтобы создать уникальные образы.

Преппи

Бомберы в стиле преппи выполнены с манжетами. Это сочетание классических элементов и спортивного стиля, что делает их универсальным и стильным предметом гардероба.

Преппи-стиль сам по себе характеризуется элегантностью, ухоженностью и некоторой игривостью. Здесь важно правильно сочетать бомбер с другими элементами. Как это сделать?

Например, подберите бомбер с манжетами в классическом цвете (тёмно-синий, бордовый, зелёный) или с клетчатым узором. Сочетайте его с базовой белой рубашкой и брюками-чинос или юбкой-карандаш. Добавьте обувь – лоферы или мокасины отлично дополнят образ.

С чем носить бомбер в стиле преппи? Разберём готовые и беспроигрышные комбинации.

Бомбер с клетчатым узором. Сочетайте его с белой рубашкой, чёрными брюками чинос, лоферами и сумкой через плечо.

Однотонный бомбер. Комбинируйте с лёгким свитером, юбкой-карандаш, кедами и ярким платком на шее.

Бомбер в пастельном оттенке. Добавьте в образ шорты из твида, белую футболку, кеды и стильную сумку.

В бомберах в стиле преппи часто нашиваются эмблемы на груди. Они символизируют принадлежность к определённой группе или традиции, таким как спортивные команды, учебные заведения или клубы. Это подчёркивает идею элитарности и статуса, что является важным аспектом преппи-стиля.

Дизайны бомберов

Бомбер может быть украшен вышивкой, принтами, кожаными вставками или даже мехом. Иногда дизайнеры добавляют дополнительные карманы. Такие детали делают одежду более выразительной и оригинальной, позволяя каждому создать свой уникальный стиль. Женские модели часто имеют более яркие цвета и интересные детали, в то время как мужские бомберы обычно сдержанные и классические.

Что будет в тренде?

В модном сезоне-2024/2025 основным трендом станет многофункциональность. Бомбер будет идеально сочетаться с различными стилями. Вот некоторые ключевые направления.

Бомбер из переработанных тканей или экологично чистых материалов станет не только модным, но и этичным выбором.

В этом сезоне будут актуальны как монохромные, так и многоцветные бомберы с интересными принтами.

Необычные формы, ассиметричность остаются в тренде, добавляя интересные акценты в образ.

Бомбер всё чаще будет сочетаться с формальными, классическими элементами, создавая неожиданные и стильные ансамбли.

Женские образы с бомбером

Джинсы

Бомбер хорошо будет смотреться с джинсами, будь то классические или рваные модели. Брюки палаццо, классические также отлично сочетаются с данной верхней одеждой. Комбинируйте бомбер с простой футболкой или свитером, чтобы создать расслабленный образ. Добавьте к этому комплекту массивные ботинки или кроссовки.

Юбки и платья

Для более женственного образа наденьте бомбер с мини-юбкой или платьем. Это сочетание добавит изюминку и кардинально изменит привычные очертания наряда. Обувь можно выбрать как на каблуке, так и на платформе, в зависимости от настроения.

Леггинсы

Создайте спортивный лук, сочетая бомбер с леггинсами и кроссовками. Это отличный вариант для активного отдыха или прогулок. Не забудьте добавить яркий рюкзак или сумку через плечо для завершения образа.

Обувь

Бомбер отлично сочетается как с ботинками, так и с кроссовками. Для более элегантного образа выбирайте лодочки или ботильоны. Обратите внимание на аксессуары. Стильные очки или крупные серьги могут добавить образу завершённости.

Мужские образы с бомбером

Спортивные брюки

Для создания спортивного образа сочетайте бомбер с худи и брюками. Не забудьте о кроссовках и спортивной шапке для дополнительного стиля. Можно добавить рюкзак или сумку через плечо для удобства.

Рубашка и брюки

Бомбер можно носить поверх рубашки и классических брюк, создавая интересный контраст между формальным и кэжуал стилями. Завершите образ лоферами или дерби, а также добавьте стильные часы для акцента.

С чем не стоит комбинировать бомбер мужчине? Избегайте сочетания со слишком формальными элементами, такими как костюмы, строгие пиджаки с галстуками. Это может смотреться нелепо. Не рекомендуется носить бомбер с одеждой, которая имеет слишком много деталей или принтов. Так можно перегрузить образ.

Бомбер — это не просто модная куртка, а универсальный элемент гардероба, который легко адаптируется под различные стили и ситуации.

Экспериментируйте с цветами, текстурами и сочетаниями, чтобы создать уникальные образы, отражающие вашу индивидуальность. В мире моды нет строгих правил, и важно находить то, что вам нравится и подходит именно вам. Будьте смелыми, пробуйте новое и не бойтесь выделяться!