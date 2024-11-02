Ирина Шейк снялась для журнала в прозрачном платье

Супермодель Ирина Шейк снялась в прозрачном платье для журнала путешествий The Travel Almanac. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

На одном из размещенных снимков 38-летняя манекенщица предстала перед камерой в черном прозрачном платье длины ниже колена. При этом звезда отказалась от бюстгальтера и надела кружевные колготки.

В руках знаменитость держала массивную сумку с короткими ручками. В качестве обуви стилисты подобрали для нее черно-белые ботильоны на невысоком каблуке.

© Соцсети

В октябре Ирина Шейк выгуляла собаку с сумкой за сотни тысяч рублей. Манекенщица вышла на улицу в черном пиджаке с отделкой из искусственного меха и брендированными пуговицами Chanel, держа в руках поводок с животным.