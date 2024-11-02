Угги: какие в тренде, с чем носить и как стилизовать

С наступлением холодных ноябрьских (но, по факту — зимних) ветров самое время обновить свой гардероб уютной и стильной обувью. Угги уже давно стали основным элементом зимней моды, сочетая в себе непревзойденный комфорт и узнаваемый дизайн.

Мужчины с завидным постоянством вносят эти уютные сапожки из овчины в антирейтинги, заявляя, что они не очень-то, понимаете ли, секси — но сами по какой-то исключительно странной причине ходят по снегу и гололедице в максимально удобной обуви, а не на шпильках.

Поэтому мы, женщины, с тем же постоянством продолжаем их выбирать и носить. Есть несколько стилей, которые обязательно будут в тренде в 2024 году.

Классические угги

«Это вечный фаворит, с „плюшевой“ подкладкой из овчины и культовым силуэтом. Эти универсальные сапоги можно надевать с чем угодно (от вечернего шелкового платья до вездесущего денима) и куда угодно, что делает его идеальным для любого случая», — рассказывает стилист Маша Ведерникова (она разбирается в тонкостях моды и стиля вот уже 19 лет).

Сочетайте классические сапоги-угги с джинсами-скинни или леггинсами и свитером большого размера для создания непринужденного, но шикарного зимнего образа.

Мини-сапоги: компактные и удобные

Еще один популярный вариант зимних сапог — мини-сапожки, которые отличаются меньшей высотой, но при этом обеспечивают тепло и комфорт традиционных угг. Они завоевали огромную популярность в последние годы, и этой зимой они станут одним из главных трендов.

Небольшая высота делает их универсальными и идеальными для мягких зимних дней. Обратите внимание на мини-сапожки ярких цветов и уникальных фактур, чтобы добавить забавную изюминку в ваши зимние наряды. Носите мини-сапоги Ugg с укороченными брюками и свитером крупной вязки, чтобы выглядеть современно и стильно.

Угги на платформе

Для тех, кто хочет заявить о себе этой зимой, обязательным трендом являются сапоги-угги на толстой платформе. Эти смелые сапоги добавляют высоту во всех смыслах и изюминку любому наряду, сохраняя ваши ноги в тепле при низких температурах.

«Сочетайте сапоги на платформе с юбкой средней длины и приталенным пиджаком для создания остромодного, но в то же время изысканного образа. И не забудьте о теплых пушистых носках — например, таких, которые можно носить гармошкой», — советует стилист.

Тапочки: уютный домашний стиль

Хотя технически они и не являются сапогами, но заслуживают упоминания за их непревзойденный комфорт в помещении (да и на улице тоже, когда сухо). Поскольку все больше людей продолжают работать дома, уютные и стильные тапочки стали неотъемлемой частью зимнего гардероба. Сочетайте меховые тапочки с одеждой для отдыха или пижамными комплектами, чтобы оставаться комфортным и модным в помещении.

Модные сапоги с кисточками и бахромой: бохо-шик

Кисточки и бахрома возвращаются, добавляя богемный шик к традиционным стилям зимней обуви. Эти сапоги идеально подходят для тех, кто любит выделяться и привлекать к себе внимание. Сочетайте сапоги с кисточками и бахромой с платьем в стиле бохо и многослойными украшениями, чтобы создать модный и свободный образ.