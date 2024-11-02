Пять способов ухаживать за кожей тела после тренировки

После тяжелой тренировки важно правильно расслабить и обновить кожу. Регулярные занятия могут вызвать повышенное потоотделение, что порой приводит к обезвоживанию кожи и раздражению. Чтобы избежать этих проблем, стоит следовать определенным ритуалам ухода после интенсивной физической активности.

Душ с профессиональными средствами для ухода

После тренировки обязательно принимайте душ, чтобы избавиться от излишков пота и грязи. Используйте гели и мыла с нежными формулами, которые не пересушивают покров, а, наоборот, увлажняют и питают его.

Увлажняющий крем

После душа нанесите на кожу тела увлажняющий крем или лосьон. Это поможет поддержать ее гидратацию и сделает мягкой и шелковистой. Особенно важно это в осенний и зимний период, так как из-за отопления и холодов кожа пересыхает, а после тренировки тем более — ведь выделяется много пота.

Массаж

Массаж после тренировки поможет расслабить мышцы, улучшить кровообращение и убрать излишки молочной кислоты из мышц. Вы можете выполнять самомассаж или обратиться к профессиональному массажисту. Также хорошо работают специальные домашние массажеры. Они бывают разных форм и размеров, мы советуем приобрести себе парочку!

Обертывания

Обертывания — это отличный способ укрепить и очистить кожу после интенсивных занятий. Вы можете использовать глиняные обертывания или маски на основе натуральных масел и экстрактов для улучшения состояния кожи тела. В некоторых салонах красоты и SPA есть шоколадные обертывания и даже обертывания золотом. Обязательно попробуйте.

Ванна с добавлением эфирных масел

Теплая ванна с добавлением эфирных масел поможет расслабить мышцы, успокоить нервную систему и улучшить состояние кожи. Выбирайте ароматические масла с антисептическими и увлажняющими свойствами, например, лаванду, розмарин или ромашку.

Следуя этим 5 правилам ухода за кожей тела после тренировки вы сможете поддерживать ее здоровье и красоту. Не забывайте, что красивая, нежная кожа — это важный шаг в общем уходе за собой для комфорта и уверенности в собственной привлекательности!