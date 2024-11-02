Девять стильных способов носить шарф

Из жизненно необходимых в суровую погоду аксессуаров шарфы превратились в яркие акценты, которые придают образу завершенность. Длинные, широкие, объемные шарфы до сих пор в тренде. Не отстают от них и палантины: ими удобно укрыть плечи и грудь. Здесь же стоит упомянуть и гибридные пальто, которые сразу создаются в дуэте с массивным шарфом или палантином.

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А еще последние пару сезонов инфлюенсеры обратили свои взоры к узким моделям. В российскую стужу они вряд ли послужат верой и правдой, но все же. И не стоит забывать, что защитить шею от холода можно обычным джемпером, распределив его на плечах и завязав рукава под подбородком. А как насчет использовать два шарфа сразу? Тоже любопытный прием.

Cамый простой и эффектный способ стилизации следующий: берем шарф подлиннее, перекидываем один конец за спину, второй оставляем спереди. Расположить оба края на груди, обвязав шею вокруг, тоже не возбраняется. В таком случае удобно расправить образовавшуюся петлю и натянуть на голову вместо шапки.

Инфлюенсеры показывают, как стилизовать шарфы